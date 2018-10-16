HABER

Android Pie’ye hızlı geçiş yaptı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.10.2018 09:57 | Son Güncelleme

Android’in yeni sürümlerine geçiş normalde hayli uzun sürse de, Google’ın özel programları istisna olmayı başarıyor. Android Pie’nin yerlerde sürünen istatistiklerine rağmen Google Pixel ailesi geçişi tamamlamak üzere. 

Android Pie’ye hızlı geçiş yaptı

Android cephesinin güncelleme konusunda dertsiz birkaç ailesinden birisi olan Pixel ailesi, oldukça başarılı bir güncelleme dönemini tamamlamak üzere. 6 Ağustos‘ta final sürümü yayınlanmasına rağmen hala %0.1 barajını geçemeyen Android 9.0 Pie, istatistikleriyle geride kaldığını hissettirmişti.

Yeni rapor ise başka bir detayı ortaya koyuyor; Google’ın Pixel ailesi, yeni sürüme hızlı bir geçiş yapmış. Buna göre cihazların %75’inin Android 9.0 Pie kullandığı belirtiliyor. Bu iddialı istatistik, iOS ile yarışabilecek düzeyde. Bu arada, yayınlanmasının üzerinden bir aydan az zaman geçen iOS 12‘ye geçişin de %50’si tamamlanmış durumda.

Öte yandan raporlara göre, şimdiye kadar toplam 5.85 milyon adet Pixel telefonun satıldığı tahmin ediliyor. Bu da bahsi geçen istatistikleri daha etkileyici kılıyor. Görünüşe göre sonraki raporda Android 9 Pie, %0.1 barajını geçebilmiş olacak.

Nokia 5.1 Android Pie güncellemesi yakında gelecek

PARTNEREvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 NedenEvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 Neden
Katil robotlar artık daha rahat iz süreceKatil robotlar artık daha rahat iz sürece
Facebook'ta 30 milyon kullanıcının bilgileri çalındıFacebook'ta 30 milyon kullanıcının bilgileri çalındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Android Pie Google Pixel teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda incelemeler tamamlandı

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda incelemeler tamamlandı

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Mustafa Sandal ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor? Göcek'ten fotoğraf paylaştılar

Mustafa Sandal ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor? Göcek'ten fotoğraf paylaştılar

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

Bu hafta çıkacak oyunlar

Bu hafta çıkacak oyunlar

Fb.gg, şimdi de Android versiyonu ile karşımızda

Fb.gg, şimdi de Android versiyonu ile karşımızda

CoD Black Ops 4, serinin en çok satan oyunu oldu!

CoD Black Ops 4, serinin en çok satan oyunu oldu!

Yeni FIFA Mobile bomba gibi geliyor

Yeni FIFA Mobile bomba gibi geliyor

Huawei S-pen desteğini sunabilir

Huawei S-pen desteğini sunabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.