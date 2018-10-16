Android Pie’ye hızlı geçiş yaptı

Android cephesinin güncelleme konusunda dertsiz birkaç ailesinden birisi olan Pixel ailesi, oldukça başarılı bir güncelleme dönemini tamamlamak üzere. 6 Ağustos‘ta final sürümü yayınlanmasına rağmen hala %0.1 barajını geçemeyen Android 9.0 Pie, istatistikleriyle geride kaldığını hissettirmişti.

Yeni rapor ise başka bir detayı ortaya koyuyor; Google’ın Pixel ailesi, yeni sürüme hızlı bir geçiş yapmış. Buna göre cihazların %75’inin Android 9.0 Pie kullandığı belirtiliyor. Bu iddialı istatistik, iOS ile yarışabilecek düzeyde. Bu arada, yayınlanmasının üzerinden bir aydan az zaman geçen iOS 12‘ye geçişin de %50’si tamamlanmış durumda.

Öte yandan raporlara göre, şimdiye kadar toplam 5.85 milyon adet Pixel telefonun satıldığı tahmin ediliyor. Bu da bahsi geçen istatistikleri daha etkileyici kılıyor. Görünüşe göre sonraki raporda Android 9 Pie, %0.1 barajını geçebilmiş olacak.

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