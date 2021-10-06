Android tabanlı taşınabilir oyun konsolu: Legion Play ortaya çıktı

Rapor ayrıca görüntülerin şirketin Almanya ve Japonya biriminin MWC 2021 web sayfaları tarafından yüklendiğini de ekliyor. Anlaşılan o ki şirket başlangıçta bu cihazı bu yılın başlarında piyasaya sürmeyi düşünüyordu, ancak bilinmeyen nedenlerle planları değişti.

İŞTE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKAN LENOVO LEGION PLAY

Görüntülere bakıldığında, Legion Play, Android’i özel bir başlatıcı gibi görünen bir el tipi oyun konsolu olarak çalıştırıyor. Hatta NVIDIA GeForce Now, Play Store ve diğer birçok Google uygulamasının simgeleri görünüyor. Bunun dışında bir USB-C bağlantı noktasına, 3.5 mm kulaklık girişine, çift analog tuşa, dört adet ön düğmeye, bir D ped'e ve hatta üst düğmelere sahip olduğunu görebiliriz.

Özellikle, web sitesinde ürün için “AAA oyun için tasarlanan Lenovo Legion Play ilk Android bulut oyun konsolu” şeklinde bir açıklama da vardı.

Aktarıldığı kadarıyla konsol, kullanıcıların yüzlerce bulut oyunu oynamasına, oyun kitaplıklarını yayınlamasına veya mobil oyunlar oynamasına olanak tanıyacak. Söylenenlere bakılırsa konsolun özellikleri arasında 7 inç 16:9 FHD çerçevesiz ekran, HDR 10, çift hoparlör ve 7.000 mAh batarya bulunuyor.

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