HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Android tabanlı taşınabilir oyun konsolu: Legion Play ortaya çıktı

Android tabanlı taşınabilir oyun konsolu: Legion Play ortaya çıktı

06.10.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Raporlara göre, Lenovo'nun yaklaşmakta olan Android tabanlı oyun konsolunun görüntüleri tespit edildi. İşte Lenovo Legion Play için gelen detaylar.

Android tabanlı taşınabilir oyun konsolu: Legion Play ortaya çıktı

Rapor ayrıca görüntülerin şirketin Almanya ve Japonya biriminin MWC 2021 web sayfaları tarafından yüklendiğini de ekliyor. Anlaşılan o ki şirket başlangıçta bu cihazı bu yılın başlarında piyasaya sürmeyi düşünüyordu, ancak bilinmeyen nedenlerle planları değişti.

Çift fanı olan telefon: Lenovo Legion Phone Duel 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatıÇift fanı olan telefon: Lenovo Legion Phone Duel 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

İŞTE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKAN LENOVO LEGION PLAY

Görüntülere bakıldığında, Legion Play, Android’i özel bir başlatıcı gibi görünen bir el tipi oyun konsolu olarak çalıştırıyor. Hatta NVIDIA GeForce Now, Play Store ve diğer birçok Google uygulamasının simgeleri görünüyor. Bunun dışında bir USB-C bağlantı noktasına, 3.5 mm kulaklık girişine, çift analog tuşa, dört adet ön düğmeye, bir D ped'e ve hatta üst düğmelere sahip olduğunu görebiliriz.

Lenovo Legion Play

Özellikle, web sitesinde ürün için “AAA oyun için tasarlanan Lenovo Legion Play ilk Android bulut oyun konsolu” şeklinde bir açıklama da vardı. 

Aktarıldığı kadarıyla konsol, kullanıcıların yüzlerce bulut oyunu oynamasına, oyun kitaplıklarını yayınlamasına veya mobil oyunlar oynamasına olanak tanıyacak. Söylenenlere bakılırsa konsolun özellikleri arasında 7 inç 16:9 FHD çerçevesiz ekran, HDR 10, çift hoparlör ve 7.000 mAh batarya bulunuyor.

Lenovo, K13 Note adlı cihazını duyurduLenovo, K13 Note adlı cihazını duyurdu

Huawei aldığı 5G yasağına bu kez itiraz etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
WhatsApp, Facebook ve Instagram çökmüştü! Uzmanından "kişisel bilgiler çalınmış olabilir" açıklamasıWhatsApp, Facebook ve Instagram çökmüştü! Uzmanından "kişisel bilgiler çalınmış olabilir" açıklaması
Mezarlar yola taşıyor! Görenlerin içi sızlıyorMezarlar yola taşıyor! Görenlerin içi sızlıyor
Google, merakla beklenen günü duyurdu!Google, merakla beklenen günü duyurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak

Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak

Dikkat! Birçok il için uyarı yapıldı: Kar geliyor

Dikkat! Birçok il için uyarı yapıldı: Kar geliyor

Sevilen dizi için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Sevilen dizi için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Sokak ortasında kan donduran olay! Başından vuruldu

Sokak ortasında kan donduran olay! Başından vuruldu

Boğaziçi olaylarında yeni gelişme! Gözaltına alındılar

Boğaziçi olaylarında yeni gelişme! Gözaltına alındılar

Dünya onu konuşmuştu! Afgan bebekten haber var

Dünya onu konuşmuştu! Afgan bebekten haber var

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.