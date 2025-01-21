Android telefonda girilen şifreler nasıl bulunur, nerededir? Android telefonda girilen şifreleri bulma ve kayıtlı şifreleri görme

Çevrim içi dünyadaki parolalar, kişisel kimliklerin en kritik unsurlarından biridir. İnternetin günlük hayatın ayrılmaz bir parçası hâline geldiği bu dijital çağda her hizmet için bir hesap oluşturulur. Sosyal medyadan bankacılık uygulamalarına, e-ticaret sitelerinden eğitim platformlarına kadar pek çok alanda kullanılan hesapların güvenliği büyük ölçüde oluşturulan şifrelere bağlıdır. Ancak, şifrelerin güvenliğini sağlamak kadar onları hatırlamak da önemli bir zorluk olarak öne çıkar. Bu noktada Android'de kayıtlı şifreleri görme ihtiyacı doğar.

Android telefonda girilen şifreler nasıl bulunur?

Android telefonda girilen şifreleri bulmanın en pratik yollarından biri Google Şifre Yöneticisini kullanmaktır. Google Şifre Yöneticisi çevrim içi hesaplara ait giriş bilgilerini güvenli bir şekilde saklayan ve gerektiğinde otomatik doldurma özelliğiyle deneyimi kolaylaştıran bir araçtır. Google Şifre Yöneticisini kullanarak şifreleri görüntüleme adımları aşağıdaki gibidir:

Android cihazınızda yüklü olan Google Chrome uygulamasını başlatın.

Ekranın sağ üst köşesinde bulunan üç noktalı menü simgesine dokunun.

Açılan menüden “Ayarlar” seçeneğini bulun ve dokunun.

Ayarlar menüsünde “Şifreler” sekmesini seçin. Bu bölüm, cihazınızda kayıtlı tüm giriş bilgilerine erişebileceğiniz bir merkezdir.

Karşınıza çıkan listede, kayıtlı tüm şifrelerinizi ve ilgili siteleri görebilirsiniz.

Herhangi bir giriş detayını görmek için şifreye dokunun. Kimliğinizi doğrulamak için cihazınız sizden PIN, şifre ya da parmak izi doğrulaması isteyebilir.

Android cihazlarda saklanan parolalara erişmenin bir diğer etkili yolu ise yerleşik Android Şifre Yöneticisini kullanmaktır. Bu yöntem cihaza entegre edilmiş olan otomatik doldurma özelliği sayesinde şifrelerin hızlıca bulunmasını ve gerektiğinde yönetilmesini sağlar. Android Şifre Yönetici ile şifrelere erişme adımları aşağıdaki gibidir:

Android Şifre Yöneticisi ile şifrelerinize erişim

Android cihazınızda ana ekrandan veya uygulama menüsünden “Ayarlar” uygulamasını başlatın.

Ayarlar menüsünde aşağı doğru kaydırarak “Sistem” bölümünü bulun ve üzerine dokunun.

Sistem ayarları içinde “Diller ve Giriş” seçeneğine girin.

Bu menüde “Gelişmiş” sekmesine dokunun. Daha fazla seçenek görmek için bu bölümü genişletmeniz gerekebilir.

“Giriş Yardımı” bölümüne ilerleyin ve burada “Otomatik Doldurma Hizmeti” seçeneğini bulun.

“Google ile Otomatik Doldur” seçeneğini seçin ve açılan ekranda “Google” üzerine dokunarak otomatik doldurma özelliğini etkinleştirin.

Bu işlem sizi Google Şifre Yöneticisi’ne yönlendirecektir. Burada cihazınızda saklanan tüm şifrelerin bir listesini görebilirsiniz.

Herhangi bir şifreye dokunarak, ilgili oturum açma bilgilerini görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Kimlik doğrulaması için PIN, parmak izi veya şifre girmeniz istenebilir.