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Android telefonlara anlık çeviri desteği

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.10.2018 09:31 | Son Güncelleme

SwiftKey , Microsoft Translator ile entegre oldu, gerçek zamanlı ve çift yönlü çeviri desteği sunmaya başladı. Bu özellikle, SwiftKey klavye uygulaması yüklü Android telefonlarda metin yazarken anlık çeviri hizmeti sağlanıyor. Yazma anında çevrilen metinler karşı tarafa istenen dilde iletiliyor.

Android telefonlara anlık çeviri desteği

SwiftKey, Android klavyesinde Microsoft Translator ile yeni bir entegrasyonunu duyurdu. Yeni özelliğiyle Swiftkey, kullanıcılarına 60’tan fazla dilde kolay, hızlı ve akıllı çeviri hizmeti sunuyor.

Bulunulan yerden veya bir dili anlama seviyesinden bağımsız olarak, dil engelini kırmak için tasarlanan Microsoft Translator, konuşmaları karşılıklı olarak farklı dillere gerçek zamanlı çeviriyor.

SwiftKey ile Microsoft Translator entegrasyonu, kullanıcıların uygulama içindeki konuşmadan ayrılmadan ve metni kopyalayıp yapıştırma zahmetine girmeden hızlı ve kolay bir şekilde çevirmelerini mümkün kılıyor. İster Facebook’ta ailenizle mesajlaşın, ister WhatsApp’ta yurtdışındaki arkadaşlarınızla konuşun ya da kullanıma henüz sunulan Microsoft Kaizala’da önemli iş yazışmaları yürütün veya e-posta yazın, SwiftKey, kullanıcıların kendilerini farklı dillerde anında ifade edebilmelerine yardımcı oluyor. Gelen mesajlar da aynı anda çevrildiğinden sohbet esnasında bir kopma yaşanmıyor.

Microsoft Translator, kullanıcıların klavyelerini hızlı ve kolay özelleştirmeleri için SwiftKey’nin yakın zaman önce tanıtılan Araç Kutusuna eklenen en yeni özellik olarak sunuluyor. Konum, Takvim, Çıkartmalar gibi özelliklere veya ayarlara erişmek için, SwiftKey Klavyenin sol üst köşesindeki ‘+’ simgesine basmak yeterli oluyor.

SwiftKey ve Microsoft Translator, Google Play ve Apple App Store’dan ücretsiz indirilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
android Swiftkey teknoloji

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