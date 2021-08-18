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Android telefonunuzu yüz hareketlerinizle kontrol edebileceksiniz!

18.08.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, kendi erişilebilirlik uygulamalarının ötesinde bazı gelişmiş farklı özellikler de sunuyor. Bu kapsamda yeni bir özellik daha ortaya çıktı. Yüz hareketleriyle kontrolü amaçlayan yeni özellik, dördüncü Android 12 beta sürümünün bir parçası olacak.

Android telefonunuzu yüz hareketlerinizle kontrol edebileceksiniz!

Artık Android Erişilebilirlik Paketi’nin beta sürümü, telefonunuzu kontrol etmenin yeni ve çok kullanışlı bir yolunu içeriyor. “Kamera Anahtarları” isimli özellik temel olarak, bir dizi eylemi gerçekleştirmek için yüz hareketlerinizi kullanmanıza olanak tanıyacak. Basit yüz mimikleriyle telefonunuzda istediklerinizi yapabileceksiniz. Örneğin, bildirimler panelinizi veya hızlı ayarlarınızı açmak için uygulamayı gülümsediğinizde veya kaşınızı kaldırdığınızda algılayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca ileri veya geri kaydırmak için ağzınızı açabilirsiniz.

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ALTI YÜZ HAREKETİ İLE KONTROL

XDA Developers tarafından yayınlanan bir rapora göre Android 12 güncellemesi, altı yüz hareketini bir düzineden fazla telefon kontrolü ile eşlemenize izin veriyor. Özellik yanlışlıkla çalışmasın diye kaydettiğiniz yüz mimiklerini boyuta göre ayarlama seçeneği de mevcut. Örneğin ağzınızı açmak eylemi kamerayı açmanızı sağlıyorsa, kontrolü ancak ağzınızı çok açtığınız şekilde devreye girecek şekilde kaydedebilirsiniz.

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Kamera Anahtarları, dokunmatik ekranı kullanmadan cihazınızla etkileşime geçmenizi sağlayan Android Erişilebilirlik Paketi’ndeki Anahtar Erişimi özelliğini temel alıyor. Kamera Anahtarları, karışıma hareketler ekleyerek özelliği bir adım öteye taşıyor. Çoğu insan telefonlarının kilidini yüzleriyle açmaya zaten alışmış olduğundan, yeni eklemeler devrim niteliğinde değil. Kamera Anahtarlarını kullanırken, kameranızın kullanıldığını gösteren kalıcı bir bildirim simgesi de göreceksiniz.

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akıllı telefon Google
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