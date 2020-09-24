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Android TV yeniliklere kavuşuyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.09.2020 12:39 | Son Güncelleme

Google, Android TV için Android 11 güncellemesini duyurdu. Peki, bu güncelleme ile televizyonlara ne gibi özellikler eklenecek?

Android TV yeniliklere kavuşuyor

Google, sürpriz bir şekilde Android TV için Android 11 güncellemesini duyurdu. Bu duyuru ile birlikte Google, işletim sistemi performansını ve gizlilik özelliklerini iyileştireceğini açıkladı. Yazılım devi birçok temel iyileştirmelerini, test ve dağıtım için güncellenmiş geliştirici araçlarını da sisteme ekliyor.

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Android 11’i temel alan yeni güncelleme, gelişmiş bellek yönetimi gibi sistem genelinde özellikler, Google Play Store satın alımları için bir defalık izinler ve pin kodu kimlik doğrulaması gibi gelişmiş gizlilik kontrolleri getiriyor.

Oyuncular için Android TV artık TV’nin tüm işlem sonrası işlemlerini devre dışı bırakarak oyun sırasında yanıt süresini artıran Otomatik düşük gecikme modunu destekleyecek. Yeni bir Tuner Çerçevesi ve HDMI CEC’in HAL uygulamasında genişletmelerle birlikte yeni bir düşük gecikmeli medya kod çözme de var.

Geliştiriciler, Android 11 tabanlı yeni güncelleme ile Android TV’de test demeti moduna ve Android TV Emulator’da Play Store desteğini içeren daha hızlı test yöntemlerine sahip olacak.

Google, ADT-3 cihazlarına bir yazılım güncellemesi yoluyla yeni güncelleme Android TV geliştiricilerine sunuyor. TV üreticilerinin yakında Android TV için Android 11 sürümlerini yayınlamasını bekleyebiliriz. Şimdilik bu güncellemeyi hangi TV modellerinin alacağı bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde bu konu da kesinleşir.

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