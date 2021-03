Android uygulamaları çöküyor! Android uygulama çökme sorunu nasıl çözülür?

Android kullanıcıları dün geceden beri çeşitli forumlarda ve sosyal medya platformlarında bazı Android uygulamalarının çöktüğüne yönelik şikayetlerini dile getiriyorlar. Pek çok popüler uygulamada yaşandığı söylenen Android uygulama çökme sorunu, Google tarafından da doğrulanmış durumda.

The Verge'ün haberine göre, Şu anda bazı Android uygulamaları çökme sorunu sorunu yaşıyor, ancak Google bir düzeltme üzerinde çalışıyor. Google'ın açıklamasına göre sorun, Android uygulamalarının web içeriğini görüntülemesine izin veren Android System Webview adlı bir sistem bileşeninden kaynaklanıyor. Google, The Verge'e yaptığı açıklamada, "WebView ile ilgili olarak Android'deki bazı uygulamaların bazı kullanıcılar için kilitlenmesine neden olan bir sorunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

Bazı kullanıcılar, WebView'daki en son güncellemeyi kaldırmanın sorunu çözmesi gerektiğini söylüyor. Twitter'daki resmi hesaplardan biri olan Samsung ABD destek hesabı da Android System Webview'daki en son güncellemenin kaldırılmasını kullanıcılara öneriyor.

Hi! Thanks for bringing this to our attention. Please remove the Webview Update and then restart the phone. Here are the steps: Go settings > apps > tap the three dots in the top right corner > show system apps > search for Android System WebView > select Uninstall updates. ^Nina