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Android uygulamaları çöküyor! Android uygulama çökme sorunu nasıl çözülür?

23.03.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Android kullanıcılarının sosyal medya platformlarından ve çeşitli platformlardan paylaştıklarına göre, bazı Android uygulamaları çöküyor. Google, Android System Webview'den kaynaklandığını söylediği Android uygulama çökme sorunu için çalışıyor. Ancak sorunu çözmek için bir yol var.

Android uygulamaları çöküyor! Android uygulama çökme sorunu nasıl çözülür?

Android kullanıcıları dün geceden beri çeşitli forumlarda ve sosyal medya platformlarında bazı Android uygulamalarının çöktüğüne yönelik şikayetlerini dile getiriyorlar. Pek çok popüler uygulamada yaşandığı söylenen Android uygulama çökme sorunu, Google tarafından da doğrulanmış durumda.

ANDROİD UYGULAMALARINDA ÇÖKME YAŞANIYOR

The Verge'ün haberine göre, Şu anda bazı Android uygulamaları çökme sorunu sorunu yaşıyor, ancak Google bir düzeltme üzerinde çalışıyor. Google'ın açıklamasına göre sorun, Android uygulamalarının web içeriğini görüntülemesine izin veren Android System Webview adlı bir sistem bileşeninden kaynaklanıyor. Google, The Verge'e yaptığı açıklamada, "WebView ile ilgili olarak Android'deki bazı uygulamaların bazı kullanıcılar için kilitlenmesine neden olan bir sorunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

android uygulama çökme sorunu

ANDROİD UYGULAMA ÇÖKME SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Bazı kullanıcılar, WebView'daki en son güncellemeyi kaldırmanın sorunu çözmesi gerektiğini söylüyor. Twitter'daki resmi hesaplardan biri olan Samsung ABD destek hesabı da Android System Webview'daki en son güncellemenin kaldırılmasını kullanıcılara öneriyor.

Google henüz sorunun çözüldüğü ile alakalı bir açıklama yapmış değil.

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