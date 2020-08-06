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Android uygulamaları Samsung ve Microsoft sayesinde Windows 10'a geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.08.2020 15:54 | Son Güncelleme

Samsung ve Microsoft iş birliği Windows 10 tarafında da kendini gösterdi. Dün akşam yapılan Galaxy Unpacked etkinliğinde yapılan duyuruya göre, Android uygulamaları artık Windows 10'da çalışabilecek. Peki Android-Windows 10 entegrasyonu nasıl sağlanacak?

Android uygulamaları Samsung ve Microsoft sayesinde Windows 10'a geliyor!

Samsung artık geride bıraktığımız 5 Ağustos'ta Galaxy Unpacked etkinliğini düzenledi. Etkinlikte Samsung Galaxy Note 20 gibi en yeni 5 modelini tanıtan Samsung, donanımın ardından yazılıma da değinmeden edemedi. Etkinlikte Windows 10 için tasarlanan telefonunuz uygulamasından bahseden Samsung, Microsoft ile birlikte birçok kişiyi mutlu edecek bir özelliğin müjdesini verdi.

ANDROİD UYGULAMALARI WİNDOWS 10'DA KULLANILACAK

Microsoft, Galaxy Unpacked etkinliğinde, Android uygulamaların artık Windows 10 yüklü bilgisayarlarda da çalışacağını açıkladı. Açıklamaya göre, 'Link to Windows' adı verilen mobil uygulama Samsung markalı bir akıllı telefonunuzda yer alan uygulamaların, Windows 10'lu bilgisayarınızda da sorunsuz bir şekilde çalışmasına izin verecek. Windows'a kurulan 'Telefonununuz uygulaması ise Samsung telefondaki uygulamaları listeleyecek. Buradan seçilecek herhangi bir uygulama, Windows 10'lu bilgisayarda ayrı bir pencerede çalışmaya başlayacak. Bu uygulamalar Başlat menüsüne veya görev çubuğuna da sabitlenebilecek. Böylece iki farklı işletim sistemi arasında kulağa oldukça hoş gelen bir entegrasyon sağlanacak.

Link to Windows

ARTIK ANDROİD EMÜLATÖRÜNE GEREK YOK

İddialara göre Android uygulamalarının tamamı Windows 10'da tam verimli olarak çalışamıyor. Ancak popüler uygulamalar sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Zaten yeni özellik, şu anda sadece Windows Insider üyeleri tarafından test ediliyor. Test sürecinin bitmesiyle, Android uygulamalar Windows 10'da çalışmaya başlayacak ve bir Samsung markalı akıllı telefonunuz varsa bilgisayarınıza herhangi bir Android emülatörü kurmanıza gerek kalmayacak. Bu özelliği destekleyen Samsung akıllı telefonları ise şöyle:

  • Samsung Galaxy Note 9
  • Samsung Galaxy S9
  • Samsung Galaxy S9+
  • Samsung Galaxy Note10 / Samsung Galaxy Note10+ / Samsung Galaxy Note10 Lite
  • Samsung Galaxy Fold
  • Samsung Galaxy S10 / Samsung Galaxy S10+ / Samsung Galaxy S10 Lite / Samsung Galaxy S10e
  • Samsung Galaxy A8s
  • Samsung Galaxy A30s
  • Samsung Galaxy A31
  • Samsung Galaxy A40
  • Samsung Galaxy A41
  • Samsung Galaxy A50
  • Samsung Galaxy A50s
  • Samsung Galaxy A51
  • Samsung Galaxy A60
  • Samsung Galaxy A70
  • Samsung Galaxy A70s
  • Samsung Galaxy A71 / Samsung Galaxy A71 5G
  • Samsung Galaxy A80
  • Samsung Galaxy A90s
  • Samsung Galaxy A90 5G
  • Samsung Galaxy S20 / Samsung Galaxy S20+ / Samsung Galaxy S20 Ultra
  • Samsung Galaxy XCover Pro
  • Samsung Galaxy Z Flip
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