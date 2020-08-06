Android uygulamaları Samsung ve Microsoft sayesinde Windows 10'a geliyor!

Samsung artık geride bıraktığımız 5 Ağustos'ta Galaxy Unpacked etkinliğini düzenledi. Etkinlikte Samsung Galaxy Note 20 gibi en yeni 5 modelini tanıtan Samsung, donanımın ardından yazılıma da değinmeden edemedi. Etkinlikte Windows 10 için tasarlanan telefonunuz uygulamasından bahseden Samsung, Microsoft ile birlikte birçok kişiyi mutlu edecek bir özelliğin müjdesini verdi.

ANDROİD UYGULAMALARI WİNDOWS 10'DA KULLANILACAK

Microsoft, Galaxy Unpacked etkinliğinde, Android uygulamaların artık Windows 10 yüklü bilgisayarlarda da çalışacağını açıkladı. Açıklamaya göre, 'Link to Windows' adı verilen mobil uygulama Samsung markalı bir akıllı telefonunuzda yer alan uygulamaların, Windows 10'lu bilgisayarınızda da sorunsuz bir şekilde çalışmasına izin verecek. Windows'a kurulan 'Telefonununuz uygulaması ise Samsung telefondaki uygulamaları listeleyecek. Buradan seçilecek herhangi bir uygulama, Windows 10'lu bilgisayarda ayrı bir pencerede çalışmaya başlayacak. Bu uygulamalar Başlat menüsüne veya görev çubuğuna da sabitlenebilecek. Böylece iki farklı işletim sistemi arasında kulağa oldukça hoş gelen bir entegrasyon sağlanacak.