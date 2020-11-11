Android ve iOS 14 büyük açıklara sahip

Belki de karamsar bir tablo oluşturacak ama Windows 10 ve Android hacklendi. Üstelik bu, herkesin gözü önünde odu. Çin’de beyaz şapkalı hackerlar olarak da bilinen bir grup, neredeyse bütün sistemlerin açığını yakaladı.

Tianfu Cup olarak adlandırılan ve Çin’in en büyük hacker yarışı olarak bilinen bu yarışta, ortaya çok büyük sonuçlar çıktı. Bu sonuçlardan sonra neredeyse hiçbir işletim sistemine güvenmeyeceksiniz. Adeta çelik zırhla korunuyor hissi veren sistemler, aslında güvenlik açıklarıyla dolu.

HACKERLARA 1,21 MİLYON DOLAR ÖDÜL

Çin’in Chengdu kentinde yapılan hackathon etkinliği, yaklaşık olarak 1,21 milyon dolar dağıttı. Ödülün büyüklüğü, ortaya çıkarılan açıkla yakından ilgiliydi. Ne kadar büyük bir güvenlik zaafiyeti yakalarsanız o kadar fazla ödül kazanabilirsiniz.

Çin’in önde gelen siber güvenlik devlerinden Qihoo 360, bu yarışmada en büyük açıkları bulan şirket oldu. Yaklaşık olarak 744,5 bin dolar ödül alan bu firma; en başarılılar arasındaki yerini aldı. AntFinancial Lightyear Security Lab ile Pang; bu işletim sistemlerindeki açıkları bulan bir diğer firma oldu.