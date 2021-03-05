Android ve iOS'ta bilgi sızdıran binlerce uygulama var!

Akıllı telefonlar artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Aynı zamanda mobil uygulamalar da öyle. Android ve iOS'ta bulunan, farklı kategorilerdeki milyonlarca uygulama, kullanıcılara hizmet veriyor. Zaman zaman bu uygulamalardan bazıları, veri sızıntısı iddialarıyla gündeme geliyor. Yine böyle bir iddia, ABD merkezli bir güvenlik şirketi Zimperium'un araştırmasıyla ortaya çıktı. Üstelik bu kez elde edilen sonuçlar oldukça endişe verici görünüyor.

ANDROİD VE İOS UYGULAMALARDA TEHLİKE

Android ve iOS tabanlı 1.3 milyon uygulamayı inceleyen şirket, araştırmanın sonucunda bulut tabanlı depolama (cloud) kullanan uygulamalarda kişisel veri sızıntısı yapıldığını tespit etti. Zimperium'un açıklamasına göre 84 bin Android ve 47 bin iOS uygulamasının genel kullanıma açık bulut sisteminden yararlandığı gözlemlenirken, bu uygulamaların yüzde 14'ünde veri sızıntısı yaşandığı görüldü.

PAYLAŞILAN VERİLER GÜVENDE DEĞİL

Firmanın açıklamasına bakılırsa durum pek de iç açıcı değil. Zira firma, 11 bin 877 Android ve 6 bin 608 iOS uygulamasıyla paylaşılan verilerin güvende olmadığını düşünüyor. Şirketin CEO'su Shridhar Mittal'a göre ise sızıntılar, bulut serverlarında yapılan yanlış ayarlamalar sonucu oluşmuş durumda. Öte yandan CEO, bazı şirketleri uyardıklarını söylüyor ancak bütün şirketlere uyarı göndermediklerini de belirtiyor.

