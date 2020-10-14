Fidye yazılımı olarak da ifade edilen yeni Android virüsü, son derece ilginç özelliklere sahip. Bu yeni yazılım türünde virüs cihazınızı hemen ele geçirmiyor. Bunun yerine kendisini telefonun içinde saklıyor ve cihazı kullanmanızı engelliyor. Aslında özellikleri sadece bunlardan ibaret değil. Aynı zamanda kullanıcıları ciddi anlamda mağdur edecek başa sistemlere de sahip.

Android cihazlarına rahatlıkla bulaşabilen bu virüs, gelen çağrıların arkasında rahat bir şekilde saklanabiliyor. Eğer yazılımı yükleyen kişi isterse, sizin cihazınızda yer alan bütün konuşmaları kendisine aktarabilir. Ayrıca kendisini güçlü bir şekilde gizleyebildiği için kolay kolay tespit edilemiyor.

AndoridOS/MalLocker.B olarak da adlandırılan yeni virüs türü, üçüncü parti siteli platformlardan bile bulaşabiliyor. Virüsün bulaşabildiği o kadar çok kanal var ki şaşırıp kalmamak elde değil. Gelen aramaları kaydetmesinin dışında aynı zamanda kullanıcılardan para bile isteyebiliyor. Ekranda bir mesaj beliriyor ve adınızın suça karıştığı söyleniyor. Sizlerden belirli bir miktar parayı banka hesaplarına aktarmanız isteniyor.