HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Android yazılım güncellemesi konusunda ne durumda?

Android yazılım güncellemesi konusunda ne durumda?

14.01.2021 09:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Android yazılım güncellemesi konusunda ne durumda?

Birçok kişi Android ve iOS kıyaslamasında kararsızlık yaşayabiliyor. Akıllı telefon almak isteyip işletim sistemi hakkında kararsız kalanlar için oldukça önemli detaylar mevcut.

Her ne kadar başka işletim sistemleri olsa bile yine de birçok kişi kendisini Android ve iOS kıyaslamasında bulabiliyor. Akıllı telefon sektörüne hakim olan bu iki işletim sistemi bu aralar yazılım güncellemeleri üzerinden kıyaslanıyor. Yapılan yorumlara göre, iOS işletim sistemi güncelleme konusunda Android platformundan çok daha iyi.

Google tarafından geliştirilen Android işletim sistemi ne yazık ki söz konusu yazılım güncellemeleri olduğunda biraz geride kalıyor.

Yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda, Android işletim sistemi güncellemelerinin kullanıcılar tarafından fazlaca tepki çektiği görülüyor. Bunu anlamak için sadece sosyal medya ve diğer platformlarda yapılan yorumlara bakmak yeterli.

Mesela Samsung ve Xiaomi gibi akıllı telefon markaları kendi güncellemelerini kendisi vermek zorunda kalıyor. Bazen onların da güncellemeleri geciktirdiği olabiliyor. Hem Android hem de akıllı telefon güncellemeleri gecikince bazı özelliklerden yoksun cihazlar ortaya çıkmaya başlıyor.

Apple ise sosyal medya kullanıcılarına göre, iOS işletim sistemi güncellemeleri konusunda daha iyi bir performans gösteriyor. Mesela firma, geçtiğimiz günlerde iPhone 5s modeline bile güncelleme vereceğini söylemişti. Yıllar öncesinin akıllı telefonuna bile güncelleme getirmek günümüzde oldukça önemli.

PEKİ NE YAPMALI?

Android işletim sistemi Google tarafından sürekli güncellenmeli. Ayrıca Google şirketi, akıllı telefon üreticileri ile onların düzenli olarak güncelleme yayınlayacakları konusunda anlaşmalı. Aksi halde sadece güncellemelerden dolayı bile Android güç kaybedebilir. Peki siz Android ve iOS seçiminde hangisini tercih edersiniz?

Koronavirüs aşısı için onaylama belgesi imzalatılacak!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Koronavirüs başka hastalık bıraktı''Koronavirüs başka hastalık bıraktı'
Samsung Huawei müşterileri için hazırda bekliyorSamsung Huawei müşterileri için hazırda bekliyor
TEDAŞ ihbar hattına nasıl ulaşılır?TEDAŞ ihbar hattına nasıl ulaşılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak serbest bırakıldı

TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak serbest bırakıldı

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Ankara'da gergin gece! Öfkeli kadın 4 komşusunu pompalı tüfekle vurdu

Ankara'da gergin gece! Öfkeli kadın 4 komşusunu pompalı tüfekle vurdu

Trump'a büyük darbe! Yargılanacak

Trump'a büyük darbe! Yargılanacak

Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!

Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!

Şeyma Subaşı bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Şeyma Subaşı bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Diğer Haberler

Oppo Find X3 Pro farklı bir tasarımla geliyor

Oppo Find X3 Pro farklı bir tasarımla geliyor

Samsung Huawei müşterileri için hazırda bekliyor

Samsung Huawei müşterileri için hazırda bekliyor

Twitter’ın CEO’su Dorsey: Trump’ın hesabını askıya almak doğru bir karardı

Ünlü CEO'dan flaş Trump açıklaması!

TikTok'tan yeni gizlilik güncellemesi!

Bir uygulamadan daha yeni gizlilik kararı!

Samsung Galaxy S20 FE'nin DxOMark puanı açıklandı!

Fiyat/performans odaklıydı, teste girdi! İşte sonuç

"Facebook'a AB ülkesi bütün ülkelerde dava açılabilir"

Üye bütün ülkeler dava açabilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.