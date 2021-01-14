Android yazılım güncellemesi konusunda ne durumda?

Her ne kadar başka işletim sistemleri olsa bile yine de birçok kişi kendisini Android ve iOS kıyaslamasında bulabiliyor. Akıllı telefon sektörüne hakim olan bu iki işletim sistemi bu aralar yazılım güncellemeleri üzerinden kıyaslanıyor. Yapılan yorumlara göre, iOS işletim sistemi güncelleme konusunda Android platformundan çok daha iyi.

Google tarafından geliştirilen Android işletim sistemi ne yazık ki söz konusu yazılım güncellemeleri olduğunda biraz geride kalıyor.

Yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda, Android işletim sistemi güncellemelerinin kullanıcılar tarafından fazlaca tepki çektiği görülüyor. Bunu anlamak için sadece sosyal medya ve diğer platformlarda yapılan yorumlara bakmak yeterli.

Mesela Samsung ve Xiaomi gibi akıllı telefon markaları kendi güncellemelerini kendisi vermek zorunda kalıyor. Bazen onların da güncellemeleri geciktirdiği olabiliyor. Hem Android hem de akıllı telefon güncellemeleri gecikince bazı özelliklerden yoksun cihazlar ortaya çıkmaya başlıyor.

Apple ise sosyal medya kullanıcılarına göre, iOS işletim sistemi güncellemeleri konusunda daha iyi bir performans gösteriyor. Mesela firma, geçtiğimiz günlerde iPhone 5s modeline bile güncelleme vereceğini söylemişti. Yıllar öncesinin akıllı telefonuna bile güncelleme getirmek günümüzde oldukça önemli.