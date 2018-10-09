Andromeda OS, 2019’da geliyor!

Microsoft akıllı telefon pazarında aradığı başarıyı bir türlü yakalayamadı. Hem cihaz, hem de mobil işletim sistemi bazında pazara dahil olmak isteyen Microsoft, akıllı telefon sektöründe yükselebilmek için adeta servet harcadı. Fakat Windows Mobile işletim sisteminin fazla talep görmemesi, Amerika merkezli yazılım devinin yolunu tıkadı. 3. parti uygulama geliştiricilerin Windows Mobile’ı görmezden gelmesi, Microsoft’un akıllı telefon sektöründeki yolculuğunun kısa sürmesine neden oldu.
Fakat Microsoft’un akıllı telefon sektörüne bu kadar erken veda etmeye niyeti yok gibi görünüyor. Zira yazılım devinin oldukça uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Andromeda OS önümüzdeki yıl kullanıma sunulabilir.
Aslına bakılırsa, Microsoft’un yeni bir mobil işletim sistemi üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu. Hatta Andromeda OS’in 2017’de çıkması bekleniyordu. Fakat Microsoft bu yönde herhangi bir adım atmadı.
Şimdi de Microsoft’un önümüzdeki yıl satışa sunması beklenen katlanabilir ekranlı akıllı telefonunun Andromeda OS ile gelebileceği söyleniyor.
Açık konuşmak gerekirse AndromedaOS’in sıfırdan başlayıp da iOS ya da Android ile rekabet etmesi pek mümkün görünmüyor. Bazı dedikodulara göre bu işletim sisteminin Android uygulamalarını çalıştırabileceği söyleniyor. Fakat o da kesin değil. Sonuç olarak Microsoft’u yeni bir hayal kırıklığının daha beklediğini söylemek, çok da yanlış bir ifade olmayacaktır.
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