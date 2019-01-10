"Aned Askeri Üssü saldırısı BM'ye meydan okumadır"

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Lahic kentindeki askeri üsse insansız hava aracıyla düzenlenen ve 4 askerin ölümüne, bazı üst düzey askeri yetkililerin de yaralanmasına yol açan saldırının Husilerin barışı reddettiklerinin bir işareti olduğunu bildirdi.

Yemen Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El-Aned Askeri Üssü'ndeki askeri geçit törenini hedef alan Husi saldırısı "Birlemiş Milletler'e (BM) karşı bir meydan okuma" olarak değerlendirildi.

Husilerin "İran tarafından desteklenen ajandayı uygulamaya devam ettiği" belirtilen açıklamada, BM, Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumun ise Husilere karşı sessiz kaldığı aktarıldı.

"Bu tavır Husilerin saldırgan ve vahşice üsluplarını sürdürmelerine cesaret vermektedir." ifadeleri kullanılan açıklamada, saldırının Husiler tarafından barışın reddedildiğinin bir işareti olduğu kaydedildi.

- Genelkurmay Başkanı da yaralandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'in Lahic bölgesindeki karargahı olarak bilinen Aned Askeri Üssü'ne bugün askeri geçit töreni sırasında insansız hava aracıyla bombalı saldırı düzenlenmişti.