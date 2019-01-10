HABER

"Aned Askeri Üssü saldırısı BM'ye meydan okumadır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 23:03 | Son Güncelleme

Yemen hükümetinden yapılan açıklamada, Lahic kentindeki askeri geçit törenini hedef alan Husi saldırısı "BM'ye karşı bir meydan okuma" olarak değerlendirildi

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Lahic kentindeki askeri üsse insansız hava aracıyla düzenlenen ve 4 askerin ölümüne, bazı üst düzey askeri yetkililerin de yaralanmasına yol açan saldırının Husilerin barışı reddettiklerinin bir işareti olduğunu bildirdi.

Yemen Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El-Aned Askeri Üssü'ndeki askeri geçit törenini hedef alan Husi saldırısı "Birlemiş Milletler'e (BM) karşı bir meydan okuma" olarak değerlendirildi.

Husilerin "İran tarafından desteklenen ajandayı uygulamaya devam ettiği" belirtilen açıklamada, BM, Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumun ise Husilere karşı sessiz kaldığı aktarıldı.

"Bu tavır Husilerin saldırgan ve vahşice üsluplarını sürdürmelerine cesaret vermektedir." ifadeleri kullanılan açıklamada, saldırının Husiler tarafından barışın reddedildiğinin bir işareti olduğu kaydedildi.

- Genelkurmay Başkanı da yaralandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'in Lahic bölgesindeki karargahı olarak bilinen Aned Askeri Üssü'ne bugün askeri geçit töreni sırasında insansız hava aracıyla bombalı saldırı düzenlenmişti.

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, saldırıda 1'i subay 4 asker ölmüş, Yemen Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdullah en-Nahi, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Salih ez-Zendani, Lahec Valisi Ahmed et-Turki, Vali Yardımcısı Salih Bekri, Askeri İstihbarat Başkanı Tümgeneral Muhammed Tammah ve Aned Üssü Komutanı Muhammed Cevvas hafif yaralanmıştı.

Husilere bağlı El-Mesira televizyonu, saldırının sorumluluğunu Husilerin üstlendiğini bildirmişti.

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde 6-13 Aralık'ta gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde Limanı ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı.

İsveç'te imzalanan anlaşmanın uygulanması noktasında ise şu ana kadar somut bir ilerleme kaydedilemedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Ukrayna'da öldürülen Zeynep'in cenazesi İzmir'e geldiUkrayna'da öldürülen Zeynep'in cenazesi İzmir'e geldi
Büyükçekmece'de dev dalgalar zor anlar yaşattıBüyükçekmece'de dev dalgalar zor anlar yaşattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aden Aned Askeri Üssü bombalı saldırı Husiler insansız hava aracı saldırısı Lahic Yemen

En Çok Okunan Haberler

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı! Önemli gelişme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı! Önemli gelişme

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çiftlik Bank'ın sosyal medya sorumlusu yakalandı

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

Datça'da 4.8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

11 dakika arayla 2 deprem!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı

Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın lastiği patladı

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik!

Eren Erdem’in avukatlarından tutuklanmasına itiraz

Önce tahliye sonra yakalama kararı çıkmıştı! Eren Erdem'in avukatları harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.