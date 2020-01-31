“Anemi hastalık değil, semptomdur”

İSTANBUL-(DHA)-En çok kadınlarda görülen anemiye ilişkin uyarılarda bulunan Prof. Dr. F. Deniz Sargın, “Anemi aslında bir hastalık değil semptomdur. Aneminin nedeninin mutlaka tespit edilmesi gerekir. Kilo almak anemiyi getirir diye bir şey yok. Halk arasında ‘demir kullanırsam kilo alırım’ gibi bir inanış var. Bu doğru değil.” dedi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hematoloji Bölümünden Prof. Dr. Fatma Deniz Sargın, toplumumuzda daha çok kadınlarda görülen anemiye karşı önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Sargın, doğurganlık yaşındaki genç kadınlarda özellikle adet dönemleri başladıktan sonra aneminin daha sık karşılaşıldığına dikkati çekerek şunları söyledi: “Erkeklerde aneminin görülmesi için kan kaybı, mide bağırsak hastalıkları gibi nedenlerin olması gerekiyor. Ama kadınlarda fizyolojik nedenlerle yani gebelik, süt verme, adet dönemleri anemiyi tetikliyor. Onun için kadınlarda belli bir yaşa kadar doğurganlık yaşının özellikle devam ettiği sürece anemi gelişmesi daha sık oluyor”

"VEGANLAR İLAÇ DESTEĞİ ALMALI" Menopoz sonrası anemi geliştiğinde başka nedenlerin araştırılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Sargın “Örneğin mide ve bağırsak hastalıkları, ülser, çeşitli emilim bozuklukları ayrıca kolon, mide kanserleri gibi nedenleri daha çok ön planda aramak lazım. Tabi bütün yaşlarda beslenme bozukluklarını da araştırmalıyız” dedi. Prof. Dr. Sargın, demir, B12 vitamini ve folik asidin kan yapıcı elemanlar olduğunu belirterek, “B12 vitamini hayvansal gıdalarla alınır. Folik asit ise yeşil gıdalarda vardır. Ama anemi oluşmaması için bunların bir tanesinin fazla alınması ya da eksik alınması gibi bir şey söz konusu olmaz. Hepsinin dengeli bir şekilde alınması lazım. Yani hayvansal proteinler de bitkisel gıdalar da dengeli bir şekilde alınacak. Örneğin katı veganlar da demir eksikliği anemisi ve B12 eksikliği gelişmesi söz konusu olabiliyor. Zaten bilinçli veganlar bu tür kan yapıcı elemanları ilaç olarak kullanıyor. Ama bilmeden vegan olan, diyetini hayvansal gıda dışında yapan insanlarda demir eksikliği anemisi ve B12 eksikliği zaman içinde gelişebiliyor” diye konuştu.