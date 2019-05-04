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Anestezi ile gelen köpek ölümü yargıya taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 11:17 | Son Güncelleme

Sivas’ta tüylerini kısaltması için veteriner hekime bırakılan evcil köpeğe yapılan izinsiz anestezi ölümüne neden oldu.

Sivas’ta tüylerini kısaltması için veteriner hekime bırakılan evcil köpeğe yapılan izinsiz anestezi ölümüne neden oldu. Köpeğin sahibi konuyu yargıya taşıdı.
Sivas’ta yaşayan Aslıhan Polat, 4 yıldır evinde beslediği terrier cinsi Böcek ismini verdiği köpeğini tüylerini kısaltması için Şarkışla ilçesindeki E.G. isimli veteriner hekimin kliniğine bıraktı. Tüyleri kısaltılan köpeğini alıp evine dönen Polat, köpeği rahatsızlanınca E.G.’yi aradı. E.G., tüylerinin kesildiği sırada anestezi uygulandığını bir süre sonra köpeğin düzeleceğini söyledi. Ancak Böcek, ilerleyen saatlerde ağırlaşınca Kayseri’de bulunan hayvan hastanesine götürüldü. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan köpek öldü. Tüy kesimi gibi anesteziyi gerektirmeyen bir uygulama için izni alınmadan köpeğe anestezi uygulanmasına sinirlenen Polat, Şarkışla Cumhuriyet Savcılığı ve CİMER’e şikayette bulundu. Savcılık tarafından inceleme başlatılırken CİMER’e yapılan şikayet üzerine de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili aynı bir inceleme de başlatıldı.

İzinsiz anestezi uygulandı
Polat, Böcek ismini verdikleri köpeğin ailelerinin bir ferdi kadar kendilerine yakın olduğunu ve ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirip, izni alınmadan anestezi uygulanarak ölümüne neden olan klinikten davacı olduğunu söyledi. Polat yaptığı açıklamada, “Köpeğimi tüylerini kısaltması için Şarkışla’da bir veterinere götürdük. Burada bizden izin alınmadan, bize bilgi verilmeden köpeğimize anestezi uygulandı. Köpeği alıp eve geldikten birkaç saat sonra rahatsızlanınca, veterineri arayarak durumu anlattık. Önemli bir şey olmadığını, düzeleceğini söyledi. Gece durumu daha da ağırlaşınca Kayseri’de bulunan bir hayvan hastanesine götürdük. Telefonla aradığımızda ısrarla önemli bir şey olmadığını söyledi. Ancak gün içerisinde köpeğimiz öldü” dedi.

Tüylerini cüzdanında taşıyor
Polat, ölümünden sonra Böcek’ten kalan tüyleri cüzdanında taşıdığını ifade edip, “O bizim için çok önemliydi. Ailemizin bir ferdi gibiydi. Annem, babam, kardeşim hepimiz çok üzgünüz. Onu çok özlüyoruz. Ölümünden sonra ondan kalan tüyleri cüzdanımda taşıyorum. Kıyafetlerini saklıyorum. Ondan kalan anılar bunlar ” dedi.

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