HABER
  4. Anestezi teknikeri Ayşe'nin öldüğü evde keşif yapıldı

Anestezi teknikeri Ayşe'nin öldüğü evde keşif yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 17:34 | Son Güncelleme

ANKARA'da, anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) şüpheli şekilde öldüğü, Uzman Dr.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) şüpheli şekilde öldüğü, Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın (46) evinde mahkemece keşif yapıldı. Naip hakim gözetimde yapılan keşifte, kapıdaki üst kilidin göbeğinin değiştirilip değiştirilmediği, asansörün 8'inci katta bulunan daireye iniş-çıkış süreleri ile binadaki güvenlik kamaraları ile ilgili teknik araştırmalar yapıldı.
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. İhbarı yapan Özgür Tarhan, sabah eve geldiğinde kız arkadaşını ölü bulduğunu ileri sürdü. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve anestezi ilaçları bulundu. Savcılık sorgusunda, Karaman'ın kendisinden ağrı kesici ilaç istediğini, damar yolu açarak, genç kıza ilaçları verdiğini, 'propofol' etken maddeli anestezi ilacı kendisinin vermediğini iddia eden Özgür Tarhan, tutuklandı.
KEŞİF YAPILDI
Hakkında 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan dava açılan Özgür Tarhan, 9 Aralık 2019'da Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada mahkemenin aldığı ara karar gereği bugün Karaman'ın öldüğü dairede keşif yapıldı. Naip hakim gözetiminde yapılan keşfe, bilirkişi, taraf avukatlarının yanı sıra Karaman’ın annesi Feride Karaman da katıldı. Site içindeki binanın asansör iniş-çıkış süreleri ve güvenlik kamera açılarını inceleyen heyet, olayın meydana geldiği evin kapısının üst kilidinin değiştirilip değiştirilmediğini kontrol etti.
1,5 SAAT SÜRDÜ
Yaklaşık 1,5 saat süren keşfin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi, keşif sırasında asansör ile binaya giriş-çıkış saatlerinin hesaplandığını, olayın yaşandığı evin üst kilidine yönelik incelemelerin yapıldığını söyledi. Duruşmanın 7 Ocak'ta yapılacağını hatırlatan Beyendi, "Çilingir bilirkişisi raporunu duruşma gününden önce dosyaya sunacak. Bizim iddialarımız; kilidin anahtarı daire sahibine bugüne kadar teslim edilmemiş olsa dahi anahtar olmadan da kilidin götürülüp, çilingirde yeni bir anahtar yapılabileceği yönünde. Bir ihtimal daha var; belki de üst kilit hiç kilitli değildi, açık kilit çilingir getirilerek kırdırıldı. Biz bununla ilgili inceleme yapılmasını da istedik. Rapor doğrultusunda beyanlarımızı sunacağız" dedi.
Sanık Özgür Tarhan'ın avukatı Çetin Arslan ise yapılan keşifte bilirkişinin ilk izleniminde kilidin orijinal olduğunu, arkadan kilitli olduğunu tespit ettiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hepsi çığlıklarla dışarı koştu! Çıplak yılbaşı partisinde büyük şok Hepsi çığlıklarla dışarı koştu! Çıplak yılbaşı partisinde büyük şok
Otomobil önce refüje sonra ağaca çarpıp taka attı: 1'i ağır 3 yaralıOtomobil önce refüje sonra ağaca çarpıp taka attı: 1'i ağır 3 yaralı
Osmaniye'de, 8 DEAŞ şüphelisi adliyedeOsmaniye'de, 8 DEAŞ şüphelisi adliyede
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı!

ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı!

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Bu belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor

Bu belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor

6 yılda 98 kilo verdi! 'Erkeklerden korunmak...'

6 yılda 98 kilo verdi! 'Erkeklerden korunmak...'

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezası onandı

Ahmet Altan ile ilgili karar verildi

Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi

Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi

İki gündür aranıyordu! Kayıp üniversite öğrencisinin cansız bedeni bulundu

İki gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu

Son dakika! Türkiye'den Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Libya tezkeresi anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Libya tezkeresi anketinde dikkat çeken sonuçlar!

85 yaşındaki kişiye 'evlilik' tuzağı! 574 bin TL'sini alıp kayıplara karıştı

85 yaşındaki kişiye 'evlilik' tuzağı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.