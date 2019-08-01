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Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde, doktor sevgili tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 15:13 | Son Güncelleme

ANKARA'da, özel bir hastanede çalışan anestezi teknikeri Ayşe Karaman, erkek arkadaşı doktor Ö.T.'nin (46) evinde ölü bulundu. Polis ve savcılıktaki ifadesinde, eve geldiğinde Karaman'ın cesedini bulduğunu öne süren doktor, 'cinayet' suçlamasıyla tutuklandı.

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde, doktor sevgili tutuklandı

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)- ANKARA'da, özel bir hastanede çalışan anestezi teknikeri Ayşe Karaman, erkek arkadaşı doktor Ö.T.'nin (46) evinde ölü bulundu. Polis ve savcılıktaki ifadesinde, eve geldiğinde Karaman'ın cesedini bulduğunu öne süren doktor, 'cinayet' suçlamasıyla tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz pazartesi Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre özel bir hastanede çalışan uzman doktor Ö.T., polisi arayarak, sabah saatlerinde geldiği evinde kız arkadaşı Ayşe Karaman'ı ölmüş olarak bulduğunu bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, Ayşe Karaman'ın cesedi ile karşılaştı. Cumhuriyet savcısı, evde yaptığı incelemede bol miktarda ağrı kesici ilaç ve ameliyat sırasında kullanılan anestezi ilacı buldu. Yapılan ilk incelemede, vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmayan Karaman'ın yüksek dozda ilaç aldığı tespit edildi.
Gözaltına alınan doktor ifadesinde, Ayşe Karaman ile 4 yıllık ilişkileri olduğunu anlatarak, akşam arkadaşlarının evinde alkol aldıktan sonra eve döndüğünü, saat 04.00 sıralarında çalıştığı hastaneden acil bir ameliyat için çağrıldığını, sabah 08.30 sıralarında geri geldiğini ancak kız arkadaşının cesediyle karşılaştığını ifade etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Ö.T., savcılık sorgusunda çelişkili beyanlarda bulunduğu ve evde bulunan eczanede satılmayan anestezi ilaçlarıyla ilgili net bilgi vermediği için tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Ö.T. 'cinayet' suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde, doktor sevgili tutuklandı

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