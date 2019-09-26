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Anestezi teknikeri Seda, evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 17:29 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak görev yapan Seda Durmaz (25), evinde ölü bulundu.

Anestezi teknikeri Seda, evinde ölü bulundu

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak görev yapan Seda Durmaz (25), evinde ölü bulundu.
Aydın Menderes Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak çalışmaya başlayan Seda Durmaz'ın bugün işe gelmemesi üzerine mesai arkadaşları durumu polise haber verdi. Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde oturan Seda Durmaz'ın oturduğu daireye gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ve polis ekipleri balkondan girdikleri dairede, Seda Durmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Seda Durmaz'ın cenazesi, incelemelerden sonra ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Yapılan ilk otopside, Durmaz'ın, anestezide kullanılan bir ilacın vücuduna enjekte edildiği tespit edildi. Polis, Seda Durmaz'ın ölümünü şüpheli bularak inceleme başlattı.

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Anestezi teknikeri Seda, evinde ölü bulunduAnestezi teknikeri Seda, evinde ölü bulunduAnestezi teknikeri Seda, evinde ölü bulunduAnestezi teknikeri Seda, evinde ölü bulundu

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