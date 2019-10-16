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Anestezi teknikerinin ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 17:05 | Son Güncelleme

Özel bir hastanede anestezi teknikeri olarak çalışan Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı şüpheli Özgür T. hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi - Davanın ilk duruşması 9 Aralık'ta görülecek

Özel bir hastanede anestezi teknikeri olarak çalışan Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı şüpheli Özgür T. hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Temmuz'da doktor Özgür T'nin evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Karaman'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı tamamlayarak şüpheli Özgür T. hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, maktul Karaman ile Özgür T'nin yaklaşık 3 yıl önce çalıştıkları özel bir hastanede tanıştıkları ve zaman zaman Özgür T'nin evinde birlikte kaldıkları anlatıldı.

Karaman'ın cesedinin bulunduğu yerde yapılan ilk incelemede ise herhangi bir darp, cebir unsuruna rastlanılmadığı, maktulün hayatını kaybettiği yatağın yanındaki komidinin üzerinde üç şırınga ile çeşitli ilaçların bulunduğu ve sol eline damar yolu açıldığı bildirildi.

Adli Tıp raporuna da yer verilen iddianamede, rapordaki, "Kişinin ölümünün anestezik madde alımına bağlı olarak meydana geldiği oy birliği ile mütalaa olunur." ifadeleri aktarıldı.

İddianamede savunmasına yer verilen Özgür T, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

İddianamede, şüpheli Özgür T'nin Karaman'ın ölüme neden olan ilacın da anestezide kullanılan ve sağlık çalışanlarının ulaşabileceği bir ilaç olduğu belirtilerek bu nedenle "tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istendi.

İddianame, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Davanın ilk duruşması 9 Aralık'ta görülecek.

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Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi ayşe karaman

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