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Anestezi teknikerinin şüpheli ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 17:29 | Son Güncelleme

Özel bir hastanede anestezi teknikeri olarak çalışan Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı

Başkentte özel bir hastanede anestezi teknikeri olarak çalışan Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Karaman'ın, erkek arkadaşı olduğu belirtilen doktor Ö.T'nin Dikmen'deki evinde ölü olarak bulunması üzerine soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan Ö.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan zanlı, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

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