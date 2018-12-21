HABER

Anestezi uygulanan sokak köpekleri ormana atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 15:47 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki küçükbaş hayvanlara saldırdıkları gerekçesiyle anestezi yapılarak ormanlık alana bırakıldığı öne sürülen 11 sokak köpeği, kurtarıldı.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki küçükbaş hayvanlara saldırdıkları gerekçesiyle anestezi yapılarak ormanlık alana bırakıldığı öne sürülen 11 sokak köpeği, kurtarıldı. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı cezaevi görevlileri hakkında adli ve idari soruşturma başlattı. Dalaman Bülüşlü mevkiinde bulunan Hayvan Dostları Derneği Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yakınındaki ormanlık alandan geçen yolda baygın haldeki sokak köpeklerini gören bir vatandaş, durumu merkezin sorumlularına bildirdi. Veteriner ile birlikte alana giden HAYDOS ekibi, baygın halde bulunan sokak köpeklerini merkeze getirerek, tedavi altına aldı. Sokak köpeklerinin, Dalaman Tarım Açık Cezaevi'nde yetiştirilen küçük ve büyükbaş hayvanlara saldırdıkları gerekçesiyle anestezi yapıldıktan sonra ormana bırakıldığı belirlendi. HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, köpeklerin, cezaevi veterineri tarafından anestezi yapılıp uyutularak ormana bırakıldığını öne sürüp, bu durumun kendilerini daha da üzdüğünü söyledi. Olayı bir vatandaşın haber vermesi üzerine öğrendiklerini belirten Dağdelen, "Çok şaşırdık. Apar topar olay yerine gittik. Gerçekten de köpekler baygın bir halde yolun üstünde yatıyordu. Köpeklerin bir yerden kasıtlı olarak toplanıp, anestezi verilip oraya getirildiğini öğrendik. Zaten veteriner hekimler de anestezi verildiğini onayladılar" dedi. Olaydan yarım saat önce cezaevi aracını, bakımevi girişinden hızlı bir şekilde ayrılırken gördüklerini anlatan Dağdelen, "Cezaevinin böyle bir şey yapacağı aklımıza bile getirmedik. Cezaevi veterinerini aradım, kendisine olayı anlattım. Kendisi olayı teyit etti. 'Hükümlülere saldırıyor, oradaki küçükbaş hayvanlara zarar veriyor' dedi. Cezaevi veterineri zaten olayı kabul etti. Suç duyurusunda bulunacağız. Veteriner hekimlerin yeminleri vardır. Veteriner hekimler hayvanları bayıltıp dağ başına, ormana atmak için değil onları yaşatmak için vardır" diye konuştu. Dağdelen, "Şöyle bir durum var; köpeklere yüksek dozda anestezi yapılmış. Malum kış ayındayız, vatandaşlar fark etmeseydi hepsi donup, ölebilirdi. Bazıları hala sersem gibi. Toplam 11 köpek bu durumda" dedi. SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI Öte yandan Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cezaevi görevlileri hakkında adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. Halen kontrol altında tutulan köpeklerin sağlık problemlerinin olmadığı bildirildi.

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileriİçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri
Kocası terk etti diye çocuklarına yaptıkları kan dondurdu! Kocası terk etti diye çocuklarına yaptıkları kan dondurdu!
TOTAL istasyonlarında işaret dilinde de hizmet dönemiTOTAL istasyonlarında işaret dilinde de hizmet dönemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Denklem değişiyor! Türkiye de Suriye'den çıkacak mı?

Denklem değişiyor! Türkiye de Suriye'den çıkacak mı?

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama: Çekilmeye başladılar

Erdoğan'dan Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama

Kocası terk etti diye çocuklarına yaptıkları kan dondurdu! Kayda alıp gönderdi

Kocası terk etti diye çocuklarına yaptıkları kan dondurdu!

Eski bakan Ercan Vuralhan'ın öldürülmesi davasında karar

Eski Bakan bıçaklanarak öldürülmüştü! Flaş gelişme

Anestezi uygulanan sokak köpekleri ormana atıldı

11 sokak köpeği ormanlık alanda böyle bulundu!

Abdullah Gül'ün eski başdanışmanı Ahmet Sever için terör soruşturması

Gül'ün eski başdanışmanına terör soruşturması!

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.