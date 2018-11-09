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Anestezi uzmanı Sahil Güvenlik botunda, başını halata çarpıp, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 16:12 | Son Güncelleme

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli Anestezi Uzmanı Mustafa Bülent Can (44), denizde, Sahil Güvenlik botunun güvertesindeyken yanlarından geçtikleri geminin halatının başına çarpması sonucu yaralandı.

Anestezi uzmanı Sahil Güvenlik botunda, başını halata çarpıp, öldü

Ceyhun ÖZER- Ufuk AKTUĞ/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli Anestezi Uzmanı Mustafa Bülent Can (44), denizde, Sahil Güvenlik botunun güvertesindeyken yanlarından geçtikleri geminin halatının başına çarpması sonucu yaralandı. Can, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece Yumurtalık ilçesinde meydana geldi. Savcılığa, yasak bölgede kaçak balık avı yapıldığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekibi, bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik botu liman iskelesinde bağlı bulunan Sanko A.Ş.'ye ait çamur tarama gemisinin yanından geçerken, kaza meydana geldi. Sahil Güvenlik botunda bulunan Anestezi Uzmanı Mustafa Bülent Can, başını, çamur tarama gemisinin halatına çarptı.
Ağır yaralanan Mustafa Bülent Can, görevliler tarafından kıyıya çıkarılarak çağrılan ambulansla görev yaptığı Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Can, burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Mustafa Bülent Can için bugün, Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Can'ın sağlık görevlisi olan eşi Gönül Can ve mesai arkadaşları da törende gözyaşlarına boğuldu. Mustafa Bülent Can'ın cenazesi tören sonrası toprağa verilmek üzere Osmaniye'nin Düziçi ilçesine gönderildi.
BAŞSAVCILIK: SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Bülent Can'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Yumurtalık ilçesinde 09.11.2018 günü saat 01.30 sıralarında yapılan kaçak balık avlanma ihbarı üzerine Sahil Güvenlik birimlerince, Sahil Güvenlik botu ile iki personel, yanlarında bulunan sivil şahıs Bülent Can ile olay yerine intikal ederken Sanko A.Ş.'ye ait liman iskelesinde 2 adet halatla bağlı bulunan çamur tarama gemisinin yanından geçerken, yanlarında bulunan sivil şahsın halatlara çarpması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmiştir. Olayın meydana geldiği Yumurtalık ilçesi sınırları dahilinde olması nedeniyle Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olay yerinde ayrıntılı incelemelerde bulunulmuş olup, Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olay hakkında çok yönlü soruşturmaya devam edilmektedir."

FOTOĞRAFLI

Anestezi uzmanı Sahil Güvenlik botunda, başını halata çarpıp, öldüAnestezi uzmanı Sahil Güvenlik botunda, başını halata çarpıp, öldüAnestezi uzmanı Sahil Güvenlik botunda, başını halata çarpıp, öldüAnestezi uzmanı Sahil Güvenlik botunda, başını halata çarpıp, öldü

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