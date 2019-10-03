"Anevrizma, endovasküler coil (kasıktan beyin ameliyatı) ile tedavi edilebiliyor"

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara, anevrizma tedavisinde yeni bir çığır açacak özel ince ağ stentleri ve akım çevirici adı verilen cihazlar geliştirildiğini belirterek, "Bu yenilikler, kasıktan beyin ameliyatı yaklaşımı kullanılarak anevrizmaların yaklaşık yüzde 90’ının tedavi edilmesine neden oldu" dedi.

Beyin anevrizması, beyni besleyen ana atardamarda balon benzeri bir genişlemedir. Nasıl bir balon şiştiğinde incelirse, damar üzerindeki bu balon benzeri çıkıntı da normal damara göre zayıftır ve patlayıp beyin kanamasıyla sonuçlanır. Bu tür bir kanama felç, koma ve/veya ölüme neden olabilir. Endovasküler coil yani kasıktan beyin ameliyatı, anevrizmaların tedavisi için çekici bir seçenek olduğunu belirten Medicana Bahçelievler Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara, kasıktan beyin ameliyatı hakkında açıklama yaptı.

"Anevrizmaya neden olan kan akışını ortadan kaldırır"

Dr. Baykara, "Son yıllardaki teknolojik gelişmeler sayesinde, standart anevrizma tedavisini daha güvenli hale getiren ve ayrıca daha önce tedavi edilemeyen anevrizmaları da şu an tedavi edebilmemize olanak sağlayan endovasküler coil, yani kasıktan girilerek yapılan beyin anevrizma ameliyatı 1995’lerin sonuna doğru kullanıma girmiştir. Anevrizmaların büyüklükleri yaklaşık 3 mm ile 10 mm arasında değişir. 10 mm’den büyük anevrizmalara dev anevrizmalar denir, özellikle yüksek risk oluşturur ve tedavisi zordur. Beyin anevrizmaların neden oluştuğu, neden büyüdüğü ve patladığı kesin olarak bilinmemektedir. Beyin anevrizmalarının cerrahi olarak kapatılması, onlarca yıldır standart olmuştur ve yine de seçilen anevrizmalarda iyi bir yaklaşım olsa da, daha minimal invaziv endovasküler coil (kasıktan ameliyat) yaklaşımı ile yer değiştirmiştir. Endovasküler coil yani kasıktan beyin anevrizma ameliyatının amacı, anevrizmaya kan akışını ortadan kaldırmaktır. Kapalı yöntemle anevrizma içine gönderilen coil dediğimiz maddeler, platinden yapılan yumuşak tel spirallerdir" dedi.