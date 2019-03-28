"Anevrizma, genç, yaşlı herkeste ortaya çıkabilir"

İSTANBUL (AA) - Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Kuday, beyindeki atardamarda ortaya çıkan balonlaşma olan anevrizmanın genç ve yaşlı herkeste ortaya çıkabildiğini bildirdi.

Prof. Dr. Kuday yaptığı yazılı açıklamada, anevrizmanın beyindeki atardamarda ortaya çıkan balonlaşma olduğunu belirterek, bu durumun sıklıkla damarların çatallanma bölgelerinde görüldüğünü ve her yüz kişiden 5'inde ortaya çıktığını aktardı.

Anevrizmanın kadınlarda erkeklerden biraz daha fazla görüldüğünü anlatan Kuday, "Genç, yaşlı herkeste ortaya çıkabiliyor. Kanadığı zaman hasta hayatını kaybedebiliyor ya da kalıcı nörolojik hasarlar meydana gelebiliyor. Tesadüfen fark edildiklerinde ise tedavisi mümkün oluyor." ifadelerini kullandı.

Prof.Dr. Cengiz Kuday, birçok anevrizma teşhis edilemeden hastaların hayatını kaybettiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Ölüm oranları arasında kalp ve kanserden sonra beyin kanamaları gelir. Bu beyin kanamalarının en önemli nedenlerinden biri travma, diğeri ise anevrizmadır. Anevrizmayı bir su tesisatı gibi düşünecek olursak, bu tesisatın belli yerinde kavşaklar var. Kavşakların zayıf noktalarından, ufacık bir yerden baloncuk ortaya çıkıyor. Tansiyon değişikliğinde veya sinirlenince veya durup dururken bu baloncuklar patlayabilir. Bu patlama esnasında da hastaların önemli bir kısmı hayatını kaybediyor."