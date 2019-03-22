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ANFAŞ Spor Turkey Fuarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 16:11 | Son Güncelleme

Antalya'da düzenlenen Spor Turkey Spor Ekipmanları, Takviye Ürünleri ve Aktiviteleri Fuarı'nda 90 firma, 220 markada ürünlerini sergiledi - Vali yardımcısı Nurettin Ateş: - "Spor turizmi açısından Antalya'da ciddi bir gelişme var. Her yıl yüzlerce takım geliyor. Hedefimiz spor turizminin de merkezi olmak"

Antalya'da, 90 firmanın katılımıyla düzenlenen Spor Turkey Spor Ekipmanları Takviye Ürünleri ve Aktiviteleri Fuarı açıldı.

Expo Center'da açılışı gerçekleştirilen fuarda, 220 markada ürünler sergilendi. Fuar kapsamında Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası da düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle düzenlenen fuar, 26 Mart'ta sona erecek.

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, açılış töreninde, Antalya'da su altı ve su üstü sporlarından dağcılığa, futbol takımlarına kadar farklı branşlarda spor faaliyetleri olduğunu söyledi.

Turizmin başkenti Antalya'da yeni destinasyonların olduğunu aktaran Ateş, "Spor turizmi açısından Antalya'da ciddi bir gelişme var. Her yıl yüzlerce takım geliyor. Hedefimiz spor turizminin de merkezi olmak." dedi.

Ateş, standardı yüksek tesislere sahip olduklarını, Antalya'da spor amaçlı kurulmuş oteller olduğuna işaret etti.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı da fuarda spor ekipman ve donanımları, sporcu sağlığı, sporcu performans ürünleri, spor giyim ve aksesuarları ile ilgili 90 firmanın 220 markada ürün sergilediğini aktardı.

Fuar etkinlikleri kapsamında pilates, yoga, bisiklet, zumba, fitness gibi aktivitelerin yapılacağını vurgulayan Bıdı, pazar günü beşincisi yapılacak Future Fashion Faces World Profesyonel Modellik Yarışması'nın düzenleneceğini belirtti.

Fuara, tüm yaş gruplarından sporcuların katılacağını ifade eden Bıdı, "Geniş kitleye hitap ediyor. Ben 66 yaşında milli sporcu unvanını aldım. Triatlonda 4 yıldır 'demir adam' olarak ülkemi temsil ediyorum. Spordan sonra hayatım değişti." diye konuştu.

Almanya'nın fuarlardan milyar dolarlar kazandığını vurgulayan Bıdı, "16 yıl hastalıklarla yaşadım. Ne zaman sporu keşfettim o zaman hayatım değişti. Hiçbir ilaç kullanmıyorum, sağlıklı yaşama döndüm." yorumunu yaptı.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness, Bilek Güreşi Federasyonu (TVGFBF) Başkan Yardımcısı Kaya Bilge ise Antalya'da düzenleyecekleri şampiyonanın önemli olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Aksoy da fuarın başarılı geçmesini ve iyi bir başlangıç olmasını temenni etti.

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