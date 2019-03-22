ANFAŞ Spor Turkey Fuarı açıldı

Antalya'da, 90 firmanın katılımıyla düzenlenen Spor Turkey Spor Ekipmanları Takviye Ürünleri ve Aktiviteleri Fuarı açıldı.

Expo Center'da açılışı gerçekleştirilen fuarda, 220 markada ürünler sergilendi. Fuar kapsamında Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası da düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle düzenlenen fuar, 26 Mart'ta sona erecek.

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, açılış töreninde, Antalya'da su altı ve su üstü sporlarından dağcılığa, futbol takımlarına kadar farklı branşlarda spor faaliyetleri olduğunu söyledi.

Turizmin başkenti Antalya'da yeni destinasyonların olduğunu aktaran Ateş, "Spor turizmi açısından Antalya'da ciddi bir gelişme var. Her yıl yüzlerce takım geliyor. Hedefimiz spor turizminin de merkezi olmak." dedi.

Ateş, standardı yüksek tesislere sahip olduklarını, Antalya'da spor amaçlı kurulmuş oteller olduğuna işaret etti.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı da fuarda spor ekipman ve donanımları, sporcu sağlığı, sporcu performans ürünleri, spor giyim ve aksesuarları ile ilgili 90 firmanın 220 markada ürün sergilediğini aktardı.