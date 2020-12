Angajman nedir?

Angajman, bir ülkenin farklı bir ülkenin topraklarında tehdit haline gelmesi ya da o ülkenin hava sahasını ihlal etmesi üzerine oluşacak askeri tepkinin şartlarının belirlenmesidir. Belirlenen şartlar herhangi bir ihlal durumunda uygulanabilir ya da değiştirilebilir.

Angajman Ne Demek ve Hangi Durumlarda Uygulanır?

Angajman, kelime anlamı bakımından taahhüt etme, yükümlülük altına girme, siyasal ya da toplumsal bir faaliyetin içinde yer edinme ve ona bağlanma anlamlarına gelir. Angajman ne demek? Sorusu gündeme geldiğinde kısaca bu cevabı verebilirsiniz.

Uluslararası ilişkilerde kullanılan askeri bir terim olan angajmanın kelime kökeni İngilizcedir. İlk olarak Amerikan ordusu tarafından ortaya atılmış, 1958 yılında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms isimli sözlükte yer verilmiştir.

Angajman kuralları hem savaş hem de barış zamanları için ayrı ayrı düzenlenir. Örnek vermek gerekirse angajman kuralları, askeri birliklerin nasıl konumlandırıldığı, operasyonda kullanılacak mermi kalibresi, taciz ateşlerine nasıl verileceği ya da uyarı ateşlerinin nasıl olacağı gibi konularda en ince ayrıntıları düzenler.