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"Angel"a gözyaşlarıyla veda ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 13:24 | Son Güncelleme

Hollanda'dan tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen gurbetçi ailenin, kaldıkları otelde başka bir köpeğin saldırısına uğrayarak ölen köpekleri "Angel" gözyaşları içinde Edirne'de hayvan mezarlığına gömüldü - Köpeğin sahibi Meryem Çıldır: "Kızımın böyle acı çekerek son günlerini yaşamaması lazımdı"

Hollanda'da yaşayan Meryem ve Erkan Çıldır çiftinin, tatil için geldikleri Muğla'nın Fethiye ilçesinde başka bir köpeğin saldırısına uğrayarak ölen köpekleri "Angel" Edirne'de gömüldü.

Alınan bilgiye göre, Fethiye'de hayvan dostu bir otelde tatil yaparken, dogo cinsi köpeğin saldırısıyla ölen Erkan Çıldır ve eşi Meryem Çıldır'a ait 6 yaşındaki terrier cinsi köpek, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde hayvan mezarlığına gömüldü. Gözyaşlarını tutamayan Meryem Çıldır, köpeğinin mezarına pembe renkli taç bıraktı.

Çıldır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ölümün Allah'tan gelen bir şey olduğunu, isyan etmediklerini dile getirerek, "Kızımın böyle acı çekerek son günlerini yaşamaması lazımdı. Adalete güveniyoruz." diye konuştu.

Fethiye ilçesindeki hayvan dostu bir otelde tatil yapan Hollanda İçişleri Bakanlığında görevli Erkan Çıldır ve eşi Meryem Çıldır'a ait 6 yaşındaki terrier cinsi dişi köpek Angel, 17 Ağustos 2018 tarihinde otelin havuz başında dogo cinsi bir köpeğin saldırısına uğramıştı.

Veteriner kliniğinde ilk müdahalesi yapılan köpek, ilçedeki imkanların yetersiz olduğu bilgisi üzerine 200 kilometre uzaktaki Antalya'da bir hayvan hastanesine götürülmüştü. Burada acil ameliyata alınan Angel, 6 saat süren bir operasyon geçirmiş ve iki gün yoğun bakımda kalan köpek ölmüştü.

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angel Antalya Edirne köpek

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