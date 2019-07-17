Angela Merkel 65'inci yaşına girdi: Sağlığı ile ilgili spekülasyonlar sürüyor

BBC'nin Berlin'deki muhabiri Damien McGuinness'in gözlemlerine göre Almanya'daki gazete manşetleri, Merkel'in görevine devam edebilmesi için ne kadar uygun olduğunu soruşturan cümlelere yer veriyor; tartışma programlarında ise Merkel'in olası hastalığına ilişkin doktorlar teşhislerde bulunuyor.

Merkel'in kameralar önünde üç defa titreme nöbeti geçirmesine ilişkin olarak Alman medyası liderlerinin sağlığını ve görevini icra etme kapasitesini sorgularken Merkel 2021 yılında dolacak görev süresini sonuna kadar icra etmeyi planlıyor.

Merkel daha sonra yaptığı açıklamada "İyiyim, endişe edilecek bir şeyim yok" dedi.

Ondan önce 2017 yılında daha az belirgin bir titreme nöbeti daha geçirmiş ancak yapılan tıbbi araştırmalar sonunda doktorlar bir şey bulamamıştı.

'Son titreme psikolojik'

27 Haziran'da geçirdiği ikinci nöbette, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in konuşması sırasında kürsünün yanında bekleyen Merkel'in iki dakika boyunca kollarını kavuşturarak titrediği görülmüştü.

Son titreme nöbeti ise Finlandiya Başbakanı Antti Rinne için düzenlenen resmi törende gerçekleşti.

Bu Merkel'in son bir ay içinde geçirdiği üçüncü nöbet.

Hükümet sözcüsü bu son titremenin, diğer titremelerin yarattığı psikolojik baskının etkisiyle gerçekleştiğini dile getirdi; Merkel'in tekrar titreyecek diye kaygı duymasının yine titreme nöbeti geçirmesine neden olduğu aktarıldı.

Artık ulusal marşlarda oturuyor

Bu son titreme nöbetinin ardından Danimarka ve Moldova liderlerinin ziyareti sırasında Merkel'in ulusal marşların okunması sırasında bir sandalyeye oturduğu görüldü.

Merkel çok sık olarak iyi olduğunu ve endişe duyulacak bir şey olmadığını dile getiriyor.