Angela Merkel basın toplantısında konuştu(Geniş haber)

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İstanbul,(DHA) TÜRKİYE'nin ev sahipliğindeki Suriye konulu dörtlü zirve, sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde ikili görüşmelerin ardından saat 16.20'de başlayan zirveye Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Astana platformu ile BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura Vahdettin Köşkü katıldı. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Zirvenin ardından liderler ortak basın toplantısı için kameralar karşısına geçti.

Basın toplantısında bir konuşma yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'de siyasi açıdan da bir çözüm bulmak gerektiğini belirterek, 17 Eylül'de Rusya ve Türkiye arasında İdlib'de bir ateşkes noktasında çok verimli bir çalışma gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “Bunun sürdürülebilir bir ateşkes olması için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

Merkel, Suriye'de siyasi çözümün gerekli olduğuna vurgu yaparak, “İnsanların geri dönebilmesi için siyasi bir çözüm gerekiyor" diye konuştu. Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında değerlendirmede bulundu.