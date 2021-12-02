Angela Merkel Veda Ediyor

Almanya’da bir dönem sona eriyor. 16 yılı aşkın başbakanlık görevi boyunca ülkesinin kaderini belirleyen kararlara imza atan, sadece Almanya’yı değiştirmekle kalmayıp, dünya siyasetinde ağırlığını hissettiren Angela Merkel, bu akşam Berlin’de düzenlenecek askeri törenle uğurlanacak.

67 yaşındaki Merkel'in başbakanlığa vedası vesilesiyle Alman ordusunun sivil bir kişi onuruna düzenlediği en yüksek düzeyli tören olan 'Großer Zapfenstreich' töreni, Federal Savunma Bakanlığı bahçesinde gerçekleşecek. Askeri dilde, kışlaya dönüş saati olarak tanımlanan 'Großer Zapfenstreich', Almanya’da Prusya İmparatorluğu zamanında 1838’den bu yana, yüksek rütbeli askerleri ve daha sonra siyasetçileri uğurlama törenlerinde yapılan bir uygulama.

Askeri bando, meşale ışıkları altında veda edilen kişinin en çok arzuladığı üç müzik parçasını seslendiriyor. Bu akşamki törende, Başbakan Merkel’in arzuladığı parçalar Alman kamuoyunda merakla bekleniyordu. Merkel’in birbirinden çok değişik ekol ve anlamdaki üç parçayı istemesi dikkat çekti. Parçalardan ilki, 1771 yılında İgnaz Franz tarafından bestelenen kilise müziği ‘Büyük Tanrı Seni Övüyoruz’ olacak. Babası Protestan Kilisesi’nde papaz olan Merkel, inançlı bir Hristiyan olduğunu hep vurguladı. Merkel’in seçtiği ikinci parçaysa, eski Doğu Almanya’nın en popüler Punk müziği sanatçılarından Nina Hagen’in ‘Renkli Filmi Unuttun’ adlı eseri. Kendisi de Doğu Alman kökenli olan Merkel’in, o dönemde Doğu Almanya’da yaşanan sorunlara ve kıtlığa gönderme olarak yorumlanan söz konusu parçayı kendi gençliğine bir selamlama olarak seçtiği tahmin ediliyor. Merkel’in seçtiği son parçaysa, 1950’li yıllar sonrasında Almanya’nın dünyaca tanınan en ünlü sinema yıldızlarından biri olan Hildergard Knef’in çok popüler ‘Benim İçin Kırmızı Güller Yağsın’ adlı eseri.

Pandemi nedeniyle davetli sayısının 200’le sınırlandırıldığı ve onur konuğu olarak Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinemeier’in davet edildiği törene, Merkel’in döneminde birlikte çalıştığı 52 bakanın da katılacağı açıklandı.

Angela Merkel döneminin sonu, Almanya için yeni bir dönemin de başlangıcı anlamına geliyor. Merkel’le birlikte 16 yıldır Almanya’yı yönlendiren, ancak son seçimi kaybeden Hristiyan Birlik CDU/CSU partileri muhalefete dönerken, SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan üçlü koalisyon hükümete geçiyor.

Sosyal demokrat Olaf Scholz, muhtemelen gelecek hafta Salı günü Merkel’den boşalan koltuğa oturarak Almanya’nın yeni başbakanı olacak. Tüm siyasi uzman ve gözlemciler, Merkel’in vedasıyla Almanya’yı ekonomide, siyasette ve toplumsal konularda derin değişimler beklediği görüşünde. 1970’li yıllardan bu yana Almanya’da gazetecilik yapan, Hürriyet gazetesinin Avrupa yayınları sorumlusu, Angela Merkel’i yakından izleyen ve tanıyan Ahmet Külahçı, Almanya‘da Merkel’den sonra siyasi bir boşluğa düşülmesi tehlikesi olduğunu ifade ediyor.

Külahçı “Angela Merkel, kendi partisinin yanısıra diğer rakip partiler tarafından da saygı duyulan bir politikacı oldu. Partisinde kendisine rakip olabilecek çok sayıda güçlü erkek siyasetçiyi ekarte ederek, CDU’nun başına geçmekle kalmayı başbakanlık koltuğuna da oturmayı başardı. Angela Merkel’in başarısının sırrı, her şeyden önce dürüst bir politikacı olması. Kendisini Avrupa genelinde kabul ettiren bir siyaset izledi. Bırakın Avrupa’yı, dünya çapında saygınlığı olan bir siyasetçi oldu. Angela Merkel isteseydi, 26 Eylül’deki seçime de katılarak kazanırdı ve başbakan olarak kalabilirdi. Yapılan kamuoyu yoklamalarına baktığımızda halen Almanya’nın en çok sevilen ve güvenilen politikacısı. Ama o artık yeter diyerek kendi açısından doğru ve zamanlaması da iyi bir karar verdi. Almanya’nın Merkel’siz dönemde nasıl bir yol izleyeceğiniyse şimdiden kestirmek güç. Belki ileride Merkel’in ayrılmasının Almanya’nın bir nevi önünü açtığını, bu kararında da haklı çıktığını söyleyebileceğiz” değerlendirmesini yaptı.

