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Angela Rayner'in oturuşu 'Temel İçgüdü'yü hatırlattı! Bacak bacak üstüne atıp...

25.04.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de 'Temel İçgüdü' krizi yaşanıyor. İngiliz Parlamentosu’nda İşçi Partisi Başkan Yardımcısı Angela Rayner’in oturumlarda Başbakan Boris Johnson’ın dikkatini dağıtmak için sürekli bacak bacak üstüne attığı iddia edildi. Muhafazakar vekiller, Rayner’in ayak bileğindeki gül dövmesini özellikle göstermesine tepki gösterirken; Rayner’in oturuşu, Sharon Stone’un 1992’deki Temel İçgüdü filmindeki sahnesine benzetildi.

Angela Rayner'in oturuşu 'Temel İçgüdü'yü hatırlattı! Bacak bacak üstüne atıp...

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin genel başkan yardımcısı Angela Rayner ana gündem maddesi oldu. Temel İçgüdü’de başrol oyuncusu Sharon Stone’un sorgu sırasında bir polisi canlandıran Michael Douglas’ın dikkatini dağıtmak için bacak bacak üstüne atması, sinema tarihinin en ikonik sahnelerinden biri olmuştu. Muhafazakâr Parti milletvekilleri de Rayner’ın benzer bir taktiği uyguladığını öne sürdü.

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JOHNSON'IN KARŞISINDA BACAK BACAK ÜSTÜNE ATTI

İngiliz “Daily Mail” gazetesinin iddiasına göre, parlamentoda Başbakan Johnson’a karşı alaycı üslubuyla dikkat çeken Rayner, bir oturumda başbakana sorular yöneltildiği sırada bacak bacak üstüne attı. Sosyalist Rayner’ın (41) bu hareketiyle Johnson’ın (57) dikkatini dağıtarak soru - cevap kısmında kafasını karıştırmaya çalıştığı öne sürüldü.

Bir milletvekili gazeteye, “Angela Rayner, Boris’in Oxford Üniversitesi’nden edindiği münazara eğitimiyle rekabet edemeyeceğini biliyor, ancak onun sahip olmadığı başka becerilere sahip! Rayner bizimle içki keyfi yaparken ‘Temel İçgüdü’ taktiğini kullandığını kabul etti” dedi.

BORIS JOHNSON'DAN KINAMA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da mensubu olduğu Muhafazakâr Partililerin, muhalif Angela Rayner’a yönelik “Temel İçgüdü” suçlamasını reddetti ve bu benzetmeyle kadın düşmanlığı yapılmasını kınadı.

SUÇLAMALARA CEVAP VERDİ

Angela Rayner parlamentoda bacak bacak üstüne atarak Başbakan Johnson’ın aklını karıştırdığı suçlamasına büyük tepki gösterdi.

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Söz konusu suçlamanın “cinsiyetçilik ve kadın düşmanlığı” olduğunu, kendisinin de geri kalmış bu zihniyete kurban edilmek istendiğini belirten Rayner şöyle konuştu: “Bir kadın olarak bacaklara sahip olmam ve giydiğim kıyafet nedeniyle çaresiz başbakanın dikkatini dağıtmak için hile yapmakla suçlanıyorum, bu son derece mantık dışı. Bacak bacak üstüne atmam gayet doğal.” İşçi Partililer de “Muhafazakâr Partililerin daha fazla alçalamayacağını düşündüğünüzde kendilerini aşıyorlar! Onların kamusal yaşamda kadınların varlığıyla ilgili açıkca sorunları var” sözleriyle suçlamaya tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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