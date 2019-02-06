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Angelina Jolie, Arakanlı Müslümanları ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 23:04 | Son Güncelleme

Sinema yıldızı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların kaldığı bazı mülteci kamplarını ziyaret etti.Sinema yıldızı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, geçtiğimiz gün Bangladeş’e gelerek, Arakanlı Müslümanların kaldığı bazı mülteci kamplarını ziyaret etti.

Sinema yıldızı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların kaldığı bazı mülteci kamplarını ziyaret etti.

Sinema yıldızı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, geçtiğimiz gün Bangladeş’e gelerek, Arakanlı Müslümanların kaldığı bazı mülteci kamplarını ziyaret etti. Amerikalı aktris Jolie, Myanmar’daki katliamdan kaçarak 1,5 yıl önce Cox’s Bazar’daki Kutupalong Kampı’na sığınan Arakanlı Müslümanların sıkıntılarını dinleyerek kampta Birleşmiş Milletler adına incelemelerde bulundu.

“Son huzurlu günüm annemin karnındaki günümdü”
Jolie’nin ziyareti kapsamında bir araya geldiği mültecilerden Mujibur, yaşadıkları dramı anlattı. “Myanmardaki evimiz yakıldı. Askerler insanları vurdu. Yolculuk sırasında annemi alıkoydular” diyerek, Myanmar hükumetinin ve ordusunun yaptığı soykırımı dile getirdi. Jolie’ye derdini anlatan başka bir mülteci olan Hosne ise, “Allah şahidimdir ki; Myanmar’daki son huzurlu günüm, annemin karnında geçirdiğim gündü” diyerek Arakanlı Müslümanların hayatını özetledi.

“Mülteciler ‘sığır’ gibi muamele gördüklerini söylüyor”
Ziyaret sonrası basın toplantısı düzenleyen Jolie, “Hayatları boyunca yalnızca zulüm ve vatansız olan ve kendilerinin ‘sığır gibi muamele gördüklerini’ söyleyen aileleri görmek çok üzücü. Bu nedenle Bangladeş hükumetine ve Birleşmiş Milletler’e, Arakan mültecilerinin varlıklarını tanımalarını sağladıkları için teşekkür ediyorum” dedi. Ünlü yıldız, Arakanlı mültecilerin diğerlerinden farklı olarak “vatansız” olduklarının altını çizerek, bölgede en temel insan haklarının çoğunun çiğnendiğini, doğdukları ülkeden vatandaşlık alamadıklarını ve bazı kesimlerin hala Arakanlı Müslümanların ismini bile doğru telaffuz edemediğine dikkat çekti.

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