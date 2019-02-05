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Angelina Jolie Bangladeş'te kampları ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 18:04 | Son Güncelleme

BMMYK İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Myanmarlı yetkililere, "Arakan eyaletinde yaşayanlara uygulanan şiddete son verilmesi için gereken yükümlülükleri yerine getirmeleri" çağrısında bulundu

Oscar ödüllü oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplardan bazılarını ziyaret etti.

Dhaka Tribune'de yer alan habere göre, ABD'li aktris Jolie, ziyaret kapsamında Myanmar'daki katliamdan kaçarak 1,5 yıl önce Cox's Bazar'daki Kutupalong kampına sığınan Arakanlı Müslümanlar ile bir araya geldi.

Jolie, burada, Myanmarlı yetkililere "Arakan eyaletinde yaşayanlara uygulanan şiddete son verilmesi ve onların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için gereken yükümlülükleri yerine getirmeleri" çağrısında bulundu.

Angelina Jolie'nin, ziyaret kapsamında, Bangladeş'in başkenti Dakka'da Başbakan Şeyh Hasina ve diğer yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

Bangladeş, toplam 1 milyona yakın Arakanlı Müslüman'a ev sahipliği yapıyor.

Jolie, 2015'te Myanmar'da ve 2016'da da Hindistan'da yerinden edilmiş Arakanlı Müslümanları ziyaret etmişti.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 730 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının, Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların, gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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Angelina Jolie arakanlı müslümanlar Bangladeş kamp

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