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Angelina Jolie, Brad Pitt'le evliyken ailesinin güvenliğinden endişe ettiğini söyledi

05.09.2021 02:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2014 ile 2019 yılları arasında evli olan ve dönemin en popüler çifti olan Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki velayet davası devam ediyor. Angelina Jolie, Brad Pitt'le evliliği sırasında ailesinin güvenliğinden endişe ettiğini söyledi.

Angelina Jolie, Brad Pitt'le evliyken ailesinin güvenliğinden endişe ettiğini söyledi

Angeline Jolie, Brad Pitt’le boşandıktan sonra çocukları için velayet davası açtı. Yıllardır süren dava henüz sonuçlanmamışken Jolie’den çarpıcı açıklamalar geldi.

The Guardian'a verdiği röportajda oyuncuya, söz konusu ilişki sırasında çocukları için korkup korkmadığı sorulduğunda Jolie, “Evet, ailem için. Bütün ailem için.” şeklinde yanıt verdi.

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Jolie devam eden yasal süreç nedeniyle Pitt'le yaşadıklarına dair detaylı konuşamadığını itiraf etti ancak eski kocasına yönelik yaptığı aile içi taciz iddialarını kastettiğini doğruladı.

ANGELİNA JOLİE: KORKUNÇ

Aktris, Pitt'le verdiği velayet savaşını "korkunç" diye nitelendirerek devam etti ve özel uçaklarıyla yaptıkları bir uçuş sırasında Pitt'in evlat edindikleri oğulları Maddox'a karşı "sözlü ve fiziksel istismarda bulunduğunu" iddia etti. Jolie şu ifadeleri ekledi:

Her şey bu saldırıyla [uçak olayı] başlamadı. Bundan çok daha karmaşık.

Jolie ayrıca ABD'nin, Birleşmiş Milletler'in çocuk haklarına dair sözleşmesini (UNCRC) imzalamaması nedeniyle Maddox'a "mahkemede söz verilmediğini" söyledi.

Jolie, Pitt'ten boşanma kararını ciddi şekilde düşünerek verdiğini belirtti:

Çocuklarımın babasından ayrılmak zorunda olduğumu hissettiğim noktaya gelmek benim için çok zaman aldı.

BRAD PİTT, SUÇLAMALARDAN AKLANDI

Pitt, alkol bağımlılığı olduğunu ve çocuklarından birine bağırdığını kabul etse de fiziksel olarak istismarda bulunduğunu inkar ediyor. Aktör özel uçak olayıyla ilgili tüm suçlamalardan aklanmıştı.

Jolie yakın zamandaki boşanmasından ve deneyimlerinden dolayı "incindiğini" ancak ailesinin yola devam etmesini istediğini itiraf etti:

Babaları dahil hepimiz. İyileşmemizi ve huzurlu olmamızı istiyorum. Biz her zaman aile olacağız.

Jolie ve Pitt ilk olarak 2005'te çift olsa da 2014'e kadar evlenmemişti. İkili 2019'da boşanmıştı. Jolie ve Pitt'in üçü evlatlık olmak üzere 6 çocuğu var.

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Anahtar Kelimeler:
Angelina Jolie Brad Pitt
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