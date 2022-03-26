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Angelina Jolie'den Afgan kızları için destek çağrısı

26.03.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood'un toplumsal meselelere duyarlılığı ile tanınan ünlü ismi Angelina Jolie Afgan bir genç kızdan kendisine gelen bir mektubu yayınlayarak eğitim hakları için destek çağrısında bulundu.

Angelina Jolie'den Afgan kızları için destek çağrısı

Angelina Jolie sosyal medya hesabından kendisine gelen yeni bir mektup daha yayınladı...

Oyuncu notunda mektubu Taliban'ın Afganistan'daki kız liselerini kapatmasından etkilenen milyonlarca kişiden biri olan Afgan bir kızdan okul yılının ilk gününde aldığını belirtti.

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Mektupta, "Bugün Afgan kızlarının umutlarının küle döndüğü korkunç bir gündü. Gülen yüzlerle okullarının kapılarına giden kızlar gözlerinde yaşlarla ve kırık kalplerle döndü" ifadeleri yer aldı.

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Jolie, 8 aylık eğitimi çoktan kaçırmış milyonlarca Afgan kız çocuğunun, bir daha sınıfa adım atıp adım atmayacaklarını bilmediklerini dile getirdi.

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Angelina Jolie
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