Angelina Jolie’den samimi açıklamalar: "Yalnızım"

2016'da Brad Pitt ile yollarını ayıran Angelina Jolie, "E!News"da bir sohbet programına katıldı. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Jolie, boşandıktan sonra yalnız olduğunu ve hayatına kimseyi almadığını belirtti. 45 yaşındaki ünlü oyuncu, elinde uzun bir sevgili adayları listesi olduğunu da esprili bir şekilde dile getirdi.

ANGELİNA JOLİE: “İYİ OLDUĞUNDAN EMİN OLMALIYIM”

Şu sıralar "Those Who Wish Me Dead" adlı yeni filminin tanıtım faaliyetlerine katılan Jolie, bekar bir anne olarak çocuk büyütme sırasında neler yaptığını da anlattı.

Ünlü yıldız, "Altı tane çok yetenekli çocuğum var. Tabii ki sabah kalktığınızda 'Onların iyi olduğundan emin olmalıyım" şeklinde konuştu.

Son birkaç yılda aslında bu rollerin değiştiğini ifade eden aktris, "Fakat birkaç yıldır onların da 'Annemizin iyi olduğundan emin olmalıyız' diye düşündüğünü sanıyorum" dedi.

