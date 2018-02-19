Angelina Jolie eski ihtişamına geri döndü

Son yıllarda yaşadığı sağlık sorunları ve Brad Pitt'le ayrılığının ardından aşırı kilo vererek hayranlarını endişelendiren Jolie, eski güzel günlerine geri döndü.
Angelina Jolie kırmızı halıda büyüledi
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Angelina Jolie , 2018 BAFTA Ödülleri için kırmızı halıda muteşem kadife elbisesi ve tüm zerafeti ile poz verdi.
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Londra'da düzenlenen ödül töreninde dünyaca ünlü sanatçılar katıldı .
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Gecenin en dikkat çeken isimlerinden birisi de Angelina Jolie'ydi.
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Jennifer Aniston ve Brad Pitt beraberliği dedikodu sayfalarını süslerken Angelina Jolie çok keyifli görünüyordu.
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Gazetecilerin sorularını cevaplamayan Jolie kırmızı halıda poz vermekle yetindi.
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