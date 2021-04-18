Angelina Jolie, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili Elif Şafak'la söyleşi yaptı

Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, Time dergisi için yazar Elif Şafak'la kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele üzerine bir röportaj yaptı.

Röportajda Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine de değinen Jolie, hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından ülkede kadınların sokaklara çıkarak protesto gösterileri düzenlediğini hatırlattı.

Jolie'nin konuyla ilgili görüşlerini sorduğu Şafak, "Bu çok büyük bir geri adım, kadınlar, çocuklar ve LGBTI bireyler için çok kötü sonuçları olacak" yanıtını verdi.

"Sözleşmeden çekilmenin iki mesajı var. Kadınlara hayatlarının önemli olmadığını söylüyorsunuz ve şiddet uygulayanlara suçlarının meşrulaştırılacağını söylüyorsunuz."

https://www.youtube.com/watch?v=0HGOm7ERMeQ

Jolie, kadın haklarında geri adımlara sebep olanların genelde bunu "aile değerlerini korumakla" açıkladığını, bunun "şiddetin kapalı kapılar ardında kalmasının daha iyi olduğu" anlamına geldiğini hatırlattı ve bu konuyla ilgili Şafak'ın görüşünü sordu.

Şafak da kadınların sessiz kalmasının ve sorunlu yasaların daha kötü sonuçlar doğuracağını söyleyerek bir örnek verdi: