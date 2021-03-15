Angelina Jolie'ye benzetilen Umut Akyürek estetiği abartınca tanınmaz hale geldi

Bir AVM çıkışı görüntülenen Umut Akyürek, yeni görüntüsüyle dikkat çekti.
Pandemi dönemi boyunca özel bir televizyon kanalındaki programıyla izleyici karşısına çıkan Akyürek'in yüzündeki değişimi görenleri şaşırttı.
Yerli Angelina Jolie olaran anılan ünlü ses sanatçısı, yüzüne yaptırdığı işlemlerle bambaşka bir görünüme kavuştu.
Estetikle bambaşka görünüme kavuşan ünlüler
Songül Karlı
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Sima Şerafettinova
Yıldız Asyalı
Yıldız Asyalı
La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó
La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó
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