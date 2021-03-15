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  4. Angelina Jolie'ye benzetlien Umut Akyürek estetiği abartınca tanınmaz hale geldi

Angelina Jolie'ye benzetlien Umut Akyürek estetiği abartınca tanınmaz hale geldi

15.03.2021 13:38 | Son Güncelleme:
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Angelina Jolie’ye benzerliği ile dikkat çeken Türk Sanat Müziği yorumcusu Umut Akyürek’in son hali görenleri şaşırttı.

Bir AVM çıkışı görüntülenen Umut Akyürek, yeni görüntüsüyle dikkat çekti.

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Pandemi dönemi boyunca özel bir televizyon kanalındaki programıyla izleyici karşısına çıkan Akyürek'in yüzündeki değişimi görenleri şaşırttı.

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Yerli Angelina Jolie olaran anılan ünlü ses sanatçısı, yüzüne yaptırdığı işlemlerle bambaşka bir görünüme kavuştu.

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Estetikle bambaşka görünüme kavuşan ünlüler

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La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó
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İrem Sak
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Ayça Varlıer

Ayça Varlıer
Ayça Varlıer
Kubilay Aka
Lara
Nicky Minaj
Şükran Ovalı
Didem Soydan
Seda Güven
Bahar Candan
Ursula Corbero (La Casa De Papel - Tokyo)
Pelin Sönmez (Akasya Durağı - Dilek)
Danla Bilic
Kısmetse Olur- Cansel
Kim Kardashian
Kuşum Aydın
İrem Derici
Grup Hepsi - Cemre Kemer
Ebru Polat
Onur Büyüktopçu
Blake Lively
İşte-Benim Stilim - Ayşenur-Balcı
Petek Dinçöz
Hande Ataizi
Anahtar Kelimeler:
Umut Akyürek
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunların tiplerini bu kadar toparladıysa tıp dünyası gerçekten çığır açmıştır

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