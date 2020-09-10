HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Angelina Jolie Yemen'deki çocuklara para yardımı toplamak için limonata satan çocuklara bağış yaptı

Angelina Jolie Yemen'deki çocuklara para yardımı toplamak için limonata satan çocuklara bağış yaptı

10.09.2020 10:35 | Son Güncelleme

Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, Londra'da Yemenli çocuklara para yardımı toplamak için limonata satan iki çocuğa bağış yaptı.

Angelina Jolie Yemen'deki çocuklara para yardımı toplamak için limonata satan çocuklara bağış yaptı

Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, Londra'da Yemenli çocuklara para yardımı toplamak için limonata satan iki çocuğa bağış yaptı.

Londra'da yaşayan altı yaşındaki iki yakın arkadaş Ayaan Moosa ve Mikaeel Ishaaq, Yemen'deki kriz hakkında bilgi sahibi olduktan sonra yardım etmeye karar verdi ve limonata standı açtı.

Angelina Jolie de iki arkadaşın yardım kampanyasından BBC News internet sitesinde yer alan haber aracılığıyla haberdar oldu ve çocuklara şu notun yazılı olduğu bir kart gönderdi:

"Sevgili Ayaan ve Mikaeel, Yemen'deki çocuklara yardım amacıyla yaptıklarınızdan dolayı size ve arkadaşlarınıza teşekkür ederim. Sizden limonata alamadığım için üzgünüm ama yine de standınıza bağış yapmak isterim. Sevgiler."

Ayaan'ın annesi Adeela Moosa, Angelina Jolie'nin yardım notunun 'biraz tuhaf ama muhteşem' olduğunu söyledi.

Adeela Moosa, Jolie'nin limonata kampanyasından haberdar olduktan sonra İngiltere'deki temsilcisiyle iletişime geçtiğini daha sonra temsilcinin de aileyle temasa geçtiğini anlattı.

Moosa, Angelina Jolie'nin 'çok cömert bir bağışta bulunduğunu' ifade etti.

Yardım kampanyasında şimdiye kadar 67.000 sterlinden fazla para toplandı.

Çocukların ilk tepkisinin ne olduğu sorulduğunda Adeela Moosa, 'çocukların başta Angelina Jolie'yi tanımadıklarını ama babalarının çok heyecanlandığını' söyledi.

Çocuklar daha sonra ünlü oyuncuyu Tomb Raider ve Maleficent adlı filmlerdeki rollerinden tanıdı.

İki yarın arkadaş, daha sonra Jolie'ye teşekkür etmek için gönderdikleri videoda "Londra'ya bir daha gelecek olursan bir bardak taze limonata almaktan çekinme" dedi.

UNHCR özel temsilcisi de olan Angelina Jolie, daha önceki açıklamalarında Yemen'deki krize dikkat çekmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum''Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Araç muayenesinde son tarih 30 EylülAraç muayenesinde son tarih 30 Eylül
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Türk sinemasının usta isminden acı haber
Türk sinemasının usta isminden acı haber
İlginizi Çekebilir
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Macron, Hz. Muhammed'e yönelik hadsiz karikatürleri kınamayacak!
Macron, Hz. Muhammed'e yönelik hadsiz karikatürleri kınamayacak!
Diğer Haberler
Trump'tan Erdoğan yorumu: Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Ukrayna’da muz yüklü konteynerde 112 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Muz yüklü konteynerde 112 kilogram uyuşturucu bulundu!
Moria'daki 165 çocuk Selanik'e gönderildi
Moria'daki 165 çocuk Selanik'e gönderildi
Kanada'da uçakta 19 aylık bebeğe maske takılması istendi!
Kanada'da uçakta 19 aylık bebeğe maske takılması istendi!
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ya saldırganlığına son verir ya da AB yaptırımlarına maruz kalır
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Kanadalı yargıç başörtüsü nedeniyle davasına bakmadığı Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.