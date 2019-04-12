Angelina Jolie yeniden Brad Pitt’i istiyor!

Angelina Jolie’nin Brad Pitt’e açtığı boşanma davasının üzerinden iki buçuk yıl geçti. Ve çiftin boşanmasıyla ilgili yasal detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, İngiltere’de yayınlanan The Sun gazetesi, geride bıraktığımız perşembe günü, Jolie’nin ayrılık konusundaki fikrinin değiştiğini ve evliliği yeniden canlandırmak istediğini iddia etti.

Gazetenin çiftin çevresinde bulunan bir kaynağa dayandırarak yaptığı haberde, Angelina’nın Brad’e onunla yeniden bir ilişki içinde olmak istediğini açıkça belirttiği söyleniyor.

Yine aynı haberde 55 yaşındaki Pitt’in ise bu uzlaşma ile ilgilenmediğini ve sadece bir şeylerin halledilmesini istediğini iddia ediliyor.

Çift en son Ocak ayında davanın detaylarını konuşmak üzere bir araya geldikleri avukatlık bürosunda görüntülenmişti.

