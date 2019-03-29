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Angelina Jolie'den hükümetlere sivillerin korunması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 23:19 | Son Güncelleme

ABD'li aktris ve BMMYK İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie: - "Sivillerin korunması hükümetlerin birincil sorumluluğu"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'li aktris ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, savaş ve çatışmaların kurbanlarının yarısından fazlasının kadın ve kız çocukları olduğunu belirterek, ''Sivillerin korunması hükümetlerin birincil sorumluluğu.'' dedi.

Jolie, BM Genel Kurulunda barış gücü misyonları toplantısında yaptığı konuşmada, hükümetlere sivillerin korunması çağrısı yaptı.

Angelina Jolie, 18 yıl önce BMMYK ile çalışmaya başladığında dünya genelinde yerinden edilenlerin ve mültecilerin sayısının 20 milyondan az olduğunu, bugün ise bu sayısının 65 milyonu geçtiğini dile getirerek, her geçen gün savaşların ve mültecilerin sayısının da arttığı uyarısında bulundu.

BM barış gücü misyonlarının konuşlandırıldığı yerlerde ülkelerin çoğunlukla sivilleri koruyamadığı ya da korumakta isteksiz olduğuna dikkati çeken Jolie, ''Sivillerin korunması hükümetlerin birincil sorumluluğu.'' dedi.

Savaş ve çatışmaların kurbanlarının yarısından fazlasının ise kadın ve kız çocukları olduğunu, mültecilerin, tecavüz ve cinsel şiddet kurbanlarının çoğunun yine kadınların oluşturduğunu ifade eden Jolie, ''Kadına yönelik şiddet karşısında sessizlik alarm verici boyutlarda. İlerleme olsa da hükümetlerin yeni adımlar atması gerekiyor.'' diye konuştu.

Jolie, hemen hemen her konu kadın haklarının önüne geçtiği sürece, şiddet ve çatışma döngüsünün devam edeceğini söyledi.

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Angelina Jolie BM

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