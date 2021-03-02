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  4. Angelina Jolie'nin sahip olduğu Churchill tablosu rekor fiyata satıldı

Angelina Jolie'nin sahip olduğu Churchill tablosu rekor fiyata satıldı

02.03.2021 18:27 | Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie'nin sahibi olduğu İngiltere Eski Başbakanı Winston Churchill'in savaş sırasında yaptığı tek manzara resmi olan "Kütübiyye Camii Minaresi" 8,3 milyon sterline satıldı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere eski Başbakanı Winston Churchill'in yaptığı ve ABD Başkanı Franklin D.Roosevelt'e doğum gününde hediye ettiği daha sonra da Angelina Jolie'nin koleksiyonuna giren tablo 8,3 milyon sterlinlik rekor fiyatla alıcı buldu. Jolie Family Collection tarafından 1 Mart’ta 8 milyon 300 bin sterline satılan "Tower of Koutoubia Mosque" (Kütübiyye Camii Minaresi) adlı eser, dünya tarihine damgasını vuran İngiltere'nin eski başbakanı Winston Churchill'in ilham aldığı yer olan Fas’ın Marakeş kentinde gün batımının uzun gölgeleri ve sıcak tonlarını içeriyor. Jolie’nin eski eşi Brad Pitt, Churchill'in gün batımı betimlemesi olan tabloyu, 2011'de Jolie'ye hediye olarak satın almıştı.

2. Dünya Savaşı sırasındaki tek tablo

Modern İngiliz sanatının uzmanı olan Nick Orchard tablonun özelliklerini "Churchill ilk kez 1935'te Fas'ı ziyaret etti. Orada ışığın kalitesine aşık oldu. İlham aldı" ifadeleriyle anlattı. Tablo, Churchill'in 1939 ile 1945 yılları arasında 2. Dünya Savaşı sırasında yaptığı tek resim olarak biliniyor. 1943 yılının Ocak ayında, Nazi Almanya’sına karşı strateji oluşturmak için Fas'daki Kazablanka Konferansı'na katıldıktan sonra Churchill, Roosevelt ile yakındaki Marakeş'te buluşmuştu. Churchill'in resmi bu konferanstan sonra yaptığı ifade ediliyor.

Tablonun yeni sahiplerinin kimler olduğu konusunda açıklama yapılmadı.

DHA,dpa/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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