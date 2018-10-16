Angola 200 bin düzensiz göçmeni sınır dışı etti

Angola'da yasa dışı olarak bulunan 200 bin Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) vatandaşının ülkesine döndüğü bildirildi.

KDC'nin Merkez Kasai eyaleti yetkilisi Marc Manyanga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Angola'nın, sınırdaki Lunda Norte eyaletinde KDC'li göçmenlere karşı operasyon başlattığını belirtti.

Son iki haftada 200 bin KDC vatandaşının ülkeye geri döndüğünü kaydeden Manyanga, bazı göçmenlerin Angola emniyet güçlerinden baskı ve şiddet gördüğünü söyledi.

Geri dönenlerden bazılarının yaralı olduğunu aktaran Manyanga, kadınların tacize uğradığına dair iddiaları araştırdıklarını dile getirdi.

KDC Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aegee Matembo da Devlet Başkanı Joseph Kabila'nın, suçlamaların araştırılması talimatını verdiğini ifade etti.

Matembo, Angola'nın söz konusu operasyonla ilgili olarak kendilerine önceden bilgi vermediğini kaydetti.

Operasyonun başından bu yana 40 KDC vatandaşının Angola polisi tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor.

KDC'de ordu ve silahlı gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle Ağustos 2016’dan bu yana yüzbinlerce kişi komşu ülkelere göç etti.

