HABER

Angola 200 bin düzensiz göçmeni sınır dışı etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 22:12 | Son Güncelleme

Angola'nın Lunda Norte eyaletinde iki hafta önce başlatılan operasyon sonrası 200 bin kişi ülkeleri Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne döndü

Angola'da yasa dışı olarak bulunan 200 bin Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) vatandaşının ülkesine döndüğü bildirildi.

KDC'nin Merkez Kasai eyaleti yetkilisi Marc Manyanga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Angola'nın, sınırdaki Lunda Norte eyaletinde KDC'li göçmenlere karşı operasyon başlattığını belirtti.

Son iki haftada 200 bin KDC vatandaşının ülkeye geri döndüğünü kaydeden Manyanga, bazı göçmenlerin Angola emniyet güçlerinden baskı ve şiddet gördüğünü söyledi.

Geri dönenlerden bazılarının yaralı olduğunu aktaran Manyanga, kadınların tacize uğradığına dair iddiaları araştırdıklarını dile getirdi.

KDC Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aegee Matembo da Devlet Başkanı Joseph Kabila'nın, suçlamaların araştırılması talimatını verdiğini ifade etti.

Matembo, Angola'nın söz konusu operasyonla ilgili olarak kendilerine önceden bilgi vermediğini kaydetti.

Operasyonun başından bu yana 40 KDC vatandaşının Angola polisi tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor.

KDC'de ordu ve silahlı gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle Ağustos 2016’dan bu yana yüzbinlerce kişi komşu ülkelere göç etti.

PARTNERÜnlü fenomen, spor yaptığı anlarla nefes kestiÜnlü fenomen, spor yaptığı anlarla nefes kesti
Binlerce Suriyeli yola çıktı! Eşyasını alan terk ettiBinlerce Suriyeli yola çıktı! Eşyasını alan terk etti
Künefenin tanıtımı için dernek kurulduKünefenin tanıtımı için dernek kuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Angola Kongo Demokratik Cumhuriyeti sığınmacı

En Çok Okunan Haberler

2 bin 500 lira maaşla, acil 20 bin eleman aranıyor

2 bin 500 lira maaşla, acil 20 bin eleman aranıyor

Kerimcan Durmaz'ın Danla Bilic'e aldığı hediyenin fiyatı şoke etti

Kerimcan Durmaz'ın Danla Bilic'e aldığı hediyenin fiyatı şoke etti

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme: Başkonsolos Türkiye'yi terk etti!

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme: Başkonsolos Türkiye'yi terk etti!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konsolosluk konutundaki dikkat çeken eski su kuyusu detayı

Konsolosluk konutundaki dikkat çeken eski su kuyusu detayı

İstanbul'dan tarihi eser fışkırıyor! İşte birbirinden farklı noktalardan çıkan eserlerin bulunma hikayesi

İstanbul'dan tarihi eser fışkırıyor! İşte birbirinden farklı noktalardan çıkan eserlerin bulunma hikayesi

Binlerce kişi Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'na akın etti!

Binlerce kişi Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'na akın etti!

Türk askerleri 1 yıl daha Lübnan'da olacak

Türk askerleri 1 yıl daha Lübnan'da olacak

Binlerce Suriyeli yola çıktı! Eşyasını alan terk etti

Binlerce Suriyeli yola çıktı! Eşyasını alan terk etti

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.