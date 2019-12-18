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Angola, kamu fonlarından çalınan 5 milyar doları geri aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 17:33 | Son Güncelleme

Angola, kamu fonlarından çalınan 5 milyar doları geri aldı

Angola'nın yolsuzlukla çalınan 5 milyar dolarını geri aldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Adalet Bakanı Francisco Queiroz, önceki hükümetlerin döneminde kamu görevlilerinin çaldığı 5 milyar doları kurtardıklarını belirtti.

Queiroz, bu miktarın 3 milyar dolarının varlık fonundan kaçırıldığını kaydetti.

Angola yönetimi, babası döneminde hazinenin başı olan, eski Cumhurbaşkanı Jose Eduardo dos Santos'un oğlu Jose Filomeno'yu yolsuzlukla suçluyor. Davası halen süren Jose Filomeno suçlamaları reddediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Angola kurtardı para Yolsuzluk

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