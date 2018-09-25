Angola'da eski devlet başkanının ailesine yolsuzluk operasyonu

Dos Santos'un 2017'nin ağustos ayında görevinden ayrılmasından sonra ülkenin varlıklarını yöneten fonun başında bulunan ve ulusal petrol şirketini yöneten iki çocuğu önce görevlerinden alınmış, daha sonra haklarında 1,5 milyar dolarlık yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle soruşturma açılmıştı.

Başsavcı Alvaro Da Silva Joaoeski, "Başsavcılık, meselenin büyüklüğü, karmaşıklığını dikkate alarak soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için gözaltı kararı çıkardı." ifadelerini kullandı.

Yerel basındaki haberlere göre, eski Devlet Başkanı dos Santos'un ailesine yönelik 1,5 milyar dolarlık yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.

Genelkurmay Başkanı General Geraldo Sachipengo Nunda ile Dış İstihbarat Başkanı General Fernando Garcia Miala da 50 milyar dolarlık başka bir yolsuzluk soruşturması kapsamında nisanda görevden alınmıştı.

Devlet Başkanı Joao Lourenço, iktidara geldikten sonra yolsuzlukla etkin mücadele yürüteceğini açıklamıştı. Bu çerçevede ordu, polis, bürokrasi ve devlet şirketlerinden çok sayıda üst düzey yetkili ile dos Santos'un yakınları görevden alınmış, birçoğu hakkında kara para aklamak ve yolsuzluktan soruşturma başlatılmıştı.

