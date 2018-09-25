Angola'da eski devlet başkanının ailesine yolsuzluk operasyonu

Güney Afrika ülkesi Angola'da eski Devlet Başkanı Jose Eduardo dos Santos'un oğlu Jose Filomeno dos Santos, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Yerel basındaki haberlere göre, eski Devlet Başkanı dos Santos'un ailesine yönelik 1,5 milyar dolarlık yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında dos Santos'un oğlu ve eski Varlık Fonu Başkanı Jose Filomeno dos Santos gözaltına alındı.
Başsavcı Alvaro Da Silva Joaoeski, "Başsavcılık, meselenin büyüklüğü, karmaşıklığını dikkate alarak soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için gözaltı kararı çıkardı." ifadelerini kullandı.
Joaoeski, "Soruşturma kapsamında toplanan deliller, zanlıların açıkça yolsuzluk faaliyetlerinde bulunduklarını gösteriyor." açıklamasını yaptı.
Dos Santos'un 2017'nin ağustos ayında görevinden ayrılmasından sonra ülkenin varlıklarını yöneten fonun başında bulunan ve ulusal petrol şirketini yöneten iki çocuğu önce görevlerinden alınmış, daha sonra haklarında 1,5 milyar dolarlık yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle soruşturma açılmıştı.
Genelkurmay Başkanı General Geraldo Sachipengo Nunda ile Dış İstihbarat Başkanı General Fernando Garcia Miala da 50 milyar dolarlık başka bir yolsuzluk soruşturması kapsamında nisanda görevden alınmıştı.
Devlet Başkanı Joao Lourenço, iktidara geldikten sonra yolsuzlukla etkin mücadele yürüteceğini açıklamıştı. Bu çerçevede ordu, polis, bürokrasi ve devlet şirketlerinden çok sayıda üst düzey yetkili ile dos Santos'un yakınları görevden alınmış, birçoğu hakkında kara para aklamak ve yolsuzluktan soruşturma başlatılmıştı.
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