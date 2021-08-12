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Angry Birds'ün geliştiricisi Rovio, Türk oyun şirketini satın alacak

12.08.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Angry Birds'ün geliştiricisi, Finlandiyalı oyun yazılım şirketi Rovio, dünya genelinde popüler oyunları üreten İzmir merkezli Ruby Games'in tamamını satın alacak.

Angry Birds'ün geliştiricisi Rovio, Türk oyun şirketini satın alacak

Rovio tarafından yapılan açıklamada Ruby'nin tamamının birkaç dilim halinde beş yıl içinde satın alınacağı belirtildi, ancak toplam satın alma bedeline ilişkin net bir tutar telaffuz edilmedi.

Rovio, ilk aşamada Ruby'nin yüzde 20'sini 10 milyon dolar nakit bedelle satın alacak. İşlemin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

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Şirket daha sonra Ruby'nin yüzde 50'sini, şirketin finansal göstergelerine bağlı olarak azami 80 milyon dolara satın alacak. Geri kalan paylar ise beş yıl içinde satın alınacak.

BU YIL ÜÇ OYUN ÇIKARDI

Ruby Games bu yılın ilk yarısında 7.8 milyon dolar satış geliri, 3.5 milyon dolar da FAVÖK (Faiz-Amortisman-Vergi-Öncesi-Kâr) elde etti. Şirket geçen yıl dört oyun, bu yıl ise üç oyun piyasaya sürdü. Açıklamaya göre Hunter Assassin adlı oyun geçen yıl dünya genelinde en çok indirilen altıncı oyun oldu.

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(Reuters)

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