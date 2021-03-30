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Ânî fren hastanelik etti

30.03.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnegöl ilçesinde önündeki arabalara çarpmamak için ânî fren yapan elektrikli bisiklet sürücüsü dengesini kaybedince düştü.

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İnegöl ilçesinde önündeki arabalara çarpmamak için ânî fren yapan elektrikli bisiklet sürücüsü dengesini kaybedince düştü. Kanlar içerisinde kalan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza Alanyurt yolunda meydana geldi. Alanyurttan İnegöl’e doğru elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Kazım K. (56), önünde giden araçların yavaşladığını geç fark edince frene bastı. Ani fren sonucu yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda elektrikli bisikletten düşen sürücünün yardımına vatandaşlar yetişti. Kanlar içerisinde kalan Kazım K. için sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine gelen ekipler yaralıyı Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazım K’nın çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldiği öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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